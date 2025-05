Bastia et Ajaccio ont célébré les 30 ans de "La Mer en Fête"

À Bastia, plus de 200 enfants issus de dix classes de Haute-Corse ont participé à la journée du 22 mai. Venus des écoles de Bastia, Ville di Pietrabugno, Biguglia, Patrimonio, Oletta, Morosaglia et Piedicorti, ils ont embarqué pour une aventure éducative hors des murs de l’école. Pendant plusieurs heures, les élèves ont découvert autrement les enjeux liés au monde marin : biodiversité, changement climatique, espèces invasives, activités humaines ou encore archéologie sous-marine.





Guidés par des intervenants venus de treize structures partenaires, ils ont exploré la mer comme un véritable terrain de connaissance, à travers des ateliers transdisciplinaires favorisant l’émotion, la curiosité et l’éveil écologique.





"Cette manifestation, organisée chaque année, a une nouvelle fois pu compter sur le soutien fidèle de l’Office de l’Environnement de la Corse, du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, ainsi que de l’Office Français de la Biodiversité, parrain de cette édition anniversaire. La compagnie Corsica linea, partenaire logistique de l’événement depuis 2017, a une fois encore ouvert les portes de son navire pour accueillir enfants et équipes pédagogiques dans des conditions idéales" s'est félicité une fois de plus Jean-Valère Geronimi, président de l association U Marinu - CPIE Bastia qui a porté en son temps cette belle opération éducative sur les fonts baptismaux.







La seconde escale s’est tenue ce lundi 26 mai à Ajaccio, où d’autres classes ont pris part à cette aventure collective autour de la mer. Partout, l’enthousiasme des enfants comme des intervenants a confirmé le rôle fondamental de cette opération dans la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux environnementaux.

Après trente éditions, La Mer en Fête reste plus que jamais fidèle à sa vocation : transmettre, émerveiller, et donner aux enfants les clés pour comprendre et protéger leur environnement.