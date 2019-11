Bastia : enfin un atlas pour préserver la biodiversité de la ville

En présence de Pierre Savelli maire de Bastia et de l'Agence française de la biodiversité, les scientifiques du bureau d'études Endemys et du Conservatoire Botanique National ont présenté l'Atlas de la biodiversité. Un travail demandé tardivement par la mairie de Bastia alors que depuis 2010, déjà 1 300 communes de France l'ont adopté.



Les spécialistes de l'environnement ont rédigé leurs recommandations concernant la ville de Bastia. Grace à des cartographies représentant la faune et la flore dans la ville, l'atlas a pour mission de sensibiliser les élus à la biodiversité notamment dans l'application de leurs politiques communales. A Bastia, les écologues ont recensé 369 espèces animales dont 70 vertébrés et 299 invertébrés. Des animaux souvent oubliés des bastiais, tant le paysage urbain et la bétonisation des espaces sont importants.



Ainsi, cet atlas de la biodiversité sera pris en compte dans le Plan local d'urbanisme de la ville de Bastia pour essayer de lutter contre un phénomène déjà important : la disparition des espèces. En Corse, on compte 7 espèces en voie de disparition. Parmi elles la tortue d'Hermann, l'anguille européenne ou encore le Milan royal. Pour les animaux du centre-ville, tout l'enjeu sera d'améliorer la qualité de leur environnement.



A travers cette étude, les écologues prônent une reconquête de la nature par la prise de conscience des élus, des promoteurs immobiliers, des agents des espaces verts qui devront être plus accompagnés pour préserver cette biodiversité. Pour Pasquale Monaglia, spécialiste de la faune vertébrée "Il faudrait que de cet atlas soient tirées des actions concrètes pour trouver un équilibre entre toutes les composantes du territoire."