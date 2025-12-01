CorseNetInfos
Bastia : des dégâts liés au vent dans la nuit de lundi à mardi


la rédaction le Mardi 28 Octobre 2025 à 08:40

Malgré les fortes rafales de vent qui ont soufflé dans la nuit, les secours sont peu intervenus en Haute-Corse.
À Bastia, six opérations ont été recensées : volets arrachés, chutes d’arbres et envols de tôles. Vers 22h12, 15 m² du toit en tôle d’un hangar situé sur le parking du Monoprix, avenue de la Libération, se sont détachés. Plusieurs équipes des services de secours sont intervenues pour sécuriser les lieux.
Les services techniques de la Ville de Bastia ainsi que ceux des routes de la Collectivité de Corse ont également été mobilisés pour dégager plusieurs arbres tombés sur la voie publique.







