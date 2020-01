Bastia : des caméras vidéo pour sécuriser le port de Toga

A l'arrivée sur le Port de Toga, le délabrement des lieux est frappant. Enormes trous dans la chaussée, tags, voitures vandalisées, gaines électriques qui sortent du sol... Le port de Toga n'a rien d'un endroit agréable où l'on peut aller se balader. Pour valoriser les lieux, les mairies de Ville-di-Petrabugno et de Bastia, gestionnaires des lieux, ont décidé il y a un an, de réaliser des travaux de voirie.





Pour cela, l'Etat a promis une aide conséquente de 70% sur le montant total des travaux qui s'élève à 340 000 euros. La mairie de Ville di Petrabugno et celle de Bastia devront quant à elles financer chacune 15%.

Cet argent participera notamment à l'installation d'un réseau d'une vingtaine de caméras vidéo protection sur la zone. Les images seront directement envoyées dans une centrale de récupération d'images, communiquées à la police municipale de Bastia qui pourra les utiliser en cas de poursuites judiciaires.

La loi qui encadre ce dispositif est très stricte.

Michel Rossi, maire de Ville di Petrabugno et président de La société d’économie mixte locale plus communément appelée SEM, en charge de gérer et superviser les travaux rappelle que,"ces images seront visualisées par le procureur de la République ou un officier de police agréé."

L'installation de la vidéo protection est une décision qui a été fortement suggérée par le préfet de Haute-Corse, à la suite du décès, en mai 2017. d'un jeune homme de 26 ans





Les caméras auront aussi pour but de rassurer les commerçants, les propriétaires des 370 bateaux amarrés qui subissent de temps à autres des dégradations et les nuisances sonores liées aux établissements de nuit des alentours. Michel Rossi ajoute "Les travaux et les caméras contribueront, peut-être à remplir les constructions réalisées par la société Spada." En effet, depuis bientôt 20 ans, nombre de constructions n'ont pas encore trouvé d'acheteurs.



Mais alors pourquoi avoir autant tardé ?

Michel Rossi explique ce retard par le manque de moyens attribués à ce port qui rapporte peu de recettes mais dont l'entretien est fort cher. "Nous avons pu faire les travaux grâce à la promesse de financement de l'Etat."

Mais le maire de Ville-di-Petrabugno s'inquiète car selon les dernières rumeurs, l'Etat pourrait revenir sur sa décision et participer aux travaux à hauteur de 15% seulement…