Bastia : coup d'envoi de la semaine de presse et des médias à l'école

La Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole débute à Bastia, comme dans le reste du pays, ce lundi 21 mars et le thème de cette édition 2022 est : s’informer pour comprendre le monde.Cet évènement, qui permet à tous les élèves, accompagnés de leurs enseignants, de mieux connaître l’univers des médias, de la presse et du numérique se décline à la médiathèque Duriani de Bastia où « il y aura tout au long de cette semaine des temps scolaires et d’autres dédiés au tout-public » explique Jessica Rey, médiatrice culturelle à l’Alb’Oru. « On abordera déjà le thème des fake news à travers une exposition composée de 11 panneaux sur les fausses nouvelles, les canulars, les pastiches, le sensationnel, la calomnie, la diffamation, le complotisme etc. ... Les visites pourront être libres ou commentées ».Outre cette exposition, de nombreux ateliers sont prévus.« Durant toute cette semaine les scolaires disposeront de plusieurs ateliers ludiques pour mieux comprendre les médias » souligne François-Xavier Leoncini, organisateur avec Jessica Rey de ces animations. « Ainsi avec le jeu Médiasphère, on leur donnera les clés pour mieux se comporter sur internet. C’est un jeu élaboré par Canopé qui est également partenaire de la manifestation. Cette animation permet de façon ludique de décrypter les Unes des journaux, de mieux comprendre les articles à travers divers documents »Pour le grand public, se tiendra mercredi un café philo animé par Christophe Di Caro. « Le thème en sera -faut-il croire aux médias- » indique J. Rey « Avec tout ce qui se passe actuellement, notamment en Ukraine, on assite à de nombreuses manipulations médiatiques. Il s’agira de voir comment on peut retrouver la vérité ».Le jeudi sera consacré à la radio et plus exactement la Web Radio. « Cette journée permettra aux scolaires du primaire de découvrir le métier de la radio avec des professionnels » explique FX. Leoncini. « Dans une sorte de jeu de rôle, les enfants se réuniront en comité de rédaction pour écrire des chroniques sur l’actualité puis les enregistreront. Le but est de leur expliquer comment comprendre une info et revenir à la source de l’info alors que sur les réseaux sociaux on est dans l’instantané et cet instantané n’est souvent ni fiable ni vrai ».Vendredi, place à la presse écrite avec là aussi des spécialistes qui viendront apporter leurs éclairages sur le métier.A Bastia, la médiathèque Barberine Duriani va ainsi mettre à l'honneur la semaine de la presse du 21 au 26 mars avec plusieurs temps forts :