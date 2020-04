Bastia : concours photo avec la SNSM et les amis de la Mer

Voici les 7 catégories du concours :1 : bateaux et objets de mer (navires, balises, ...)2 : paysages sous-marins (fonds, épaves, ...)3 : paysages marins et littoraux (côtes, bâtiments, ...)4 : portraits de gens de mer (marins civils ou militaires, pêcheurs, secouristes, ...)5 : faune sauvage sous-marine (poissons, mammifères, ...)6 : faune sauvage marine (oiseaux, ...)7 : créativité inspirée par la mer (thème libre, innovation, ...)Pour participer au concours, rien de plus simple : envoyez votre photo par e-mail à l'adresse : concours.photo.snsm@gmail.com en précisant dans le corps du mail : Votre nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone, La catégorie dans laquelle vous souhaitez participer, Un texte d'accompagnement de 150 caractères maximum.