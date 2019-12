Bastia : collecte des biodéchets dans toute la ville et généralisation du ramassage des emballages en vrac

"Afin de faire face à la crise des déchets conséquente au blocage du centre d’enfouissement de Vighjaneddu, la Ville de Bastia organise une collecte des biodéchets dans toute la ville et la généralisation du ramassage des emballages en vrac.Des conteneurs dédiés aux déchets alimentaires sont installés dans les 7 points suivants et viennent s’ajouter à la borne dédiée sur la Place du Marché :- Derrière l’Hôtel de Ville (point d’apport volontaire)- Point d’apport volontaire Citadelle (porte Sainte-Marie) - Casa di l’Anziani (San Ghjisè)- Maison des Services Publics (Lupinu)- Salle Polyvlente (Lupinu)- Parc Mandela (entrée Capitaine Then, Montesoru)- Point d’apport volontaire ancien hôpital de Toga



Pour aider à la réduction des déchets ménagers en cette période de crise, la collecte en vrac de sacs jaunes dédiés aux emballages sera exceptionnellement étendue aux quartiers n’en bénéficiant pas encore, à savoir :

- Lupinu

- Montesoru

- Paese Novu

- Annonciade

- Saint-Antoine - Saint-Joseph

Dans ces zones, les habitants pourront déposer au pied de leur immeuble les sacs jaunes permettant le tri des emballages en plus des conteneurs prévus à cet effet.



Une distribution de sacs pour les biodéchets et des sacs jaunes pour les emballages est en cours dans les différents quartiers de la Ville. Ces sacs sont également à disposition à la Mairie Centrale et à l’ancienne Mairie du Marché.





Au titre de ses pouvoirs de police et afin de garantir la salubrité et la sécurité publiques, le Maire de Bastia met en place cette opération pour donner les moyens à tous les Bastiais de réduire autant que possible la production d’ordures ménagères en leur proposant des solutions de tri au plus près de chez eux en cette période de fêtes.





Face à l’urgence sanitaire et aux enjeux de sécurité sur la commune, le Maire de Bastia a de nouveau adressé un courrier au Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia et du SYVADEC, demandant un soutien logistique pour cette opération à ces institutions seules compétentes en la matière sur le territoire bastiais.





Le Maire de Bastia a indiqué au Président du Conseil Exécutif de Corse et au Président de l'Office de l'Environnement de la Corse son accord total avec leur proposition d'une contractualisation avec la Communauté d’Agglomération dont Bastia est membre dans l’optique d'un soutien renforcé au tri, notamment au porte-à-porte car le tri généralisé est essentiel pour permettre la résolution de la crise des déchets et la minimisation de la production d’ordures ménagères."