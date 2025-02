Bastia célèbre la diversité linguistique avec la Festa di a Lingua Materna

Cinéma, musique, conférence et danse : Bastia s’inscrit une nouvelle fois dans la Journée Internationale des Langues Maternelles, célébrée chaque année sous l’égide de l’UNESCO. À cette occasion, la Festa di a Lingua Maternainvestira le Centru Culturale Alb’Oru et la Casa di e Lingue durant deux jours, les 21 et 22 février. « Afin de promouvoir la pluralité linguistique et culturelle et de rappeler l’importance du multilinguisme dans nos sociétés, un programme riche en rencontres artistiques, culturelles et humaines est proposé », indique la Ville de Bastia.



L’édition 2025 mettra à l’honneur la langue amazighe, parlée par les Berbères d’Afrique du Nord. Une immersion dans ses traditions sera proposée à travers plusieurs temps forts, à commencer par la projection du film d’animation Azur et Asmar le vendredi matin à l’Alb’Oru. En soirée, la Casa di e Lingue accueillera un concert de l’ensemble Tarraniu, dont les « versi arabini » résonneront comme un hommage aux sonorités du bassin méditerranéen.



Le samedi, les festivités se poursuivront avec une conférence sur la culture amazighe, animée par Mbark Wanaim, chercheur à l’Institut Royal de la Culture Amazighe, puis un atelier de danse berbère où le public pourra s’initier aux rythmes et coutumes de cette tradition ancestrale.