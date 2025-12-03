Bastia : après un affaissement du plancher au collège Giraud, les cours reprennent ce mardi

Quatre jours après un affaissement structurel au collège Giraud de Bastia, l’établissement s’apprête à rouvrir ses portes aux élèves. L’incident, « un affaissement du plancher », a été constaté jeudi 27 novembre au sein de l’aile B du collège, « un vieux bâtiment » construit au milieu du XIXe siècle et « fait de poutres en bois et de canisse ». Rapidement alertée de cette situation, la Collectivité de Corse, propriétaire des murs, a dû prendre des mesures pour garantir la sécurité des élèves et du personnel. « Nous avons décidé de fermer le bâtiment pour des questions de sécurité et pour protéger les équipes pédagogiques et les élèves », explique Lauda Guidicelli, conseillère exécutive chargée de l’éducation et de la jeunesse. « Il faut souligner qu’il y a eu un vrai travail de coopération entre les équipes du collège et les équipes de la collectivité : tout le monde a agi très rapidement et la sécurité a primé. »





Après la mise en sécurité de l’aile B de l’établissement, des experts ont été mandatés pour réaliser un diagnostic structurel afin de déterminer l’étendue de l’affaissement et les mesures à prendre. S’il est « encore trop tôt » pour avoir les conclusions de l’expertise, la conseillère exécutive précise que « nous prendrons les mesures nécessaires à réception du diagnostic structurel ». « On peut en effet supposer que des travaux vont ensuite être engagés dans le bâtiment. » En attendant les résultats de l’expertise, le bâtiment concerné par l’incident reste fermé, et les élèves des 16 salles de classe affectées seront répartis dans les autres bâtiments du collège pour poursuivre normalement leurs cours, comme ils l'ont été durant la journée de vendredi.



Afin de mettre en place cette réorganisation temporaire, le collège est resté fermé ce lundi, mais les élèves pourront retrouver le chemin de l’école dès demain. « On a mis à disposition des agents de la collectivité pour prêter un coup de main aux équipes du collège, il me semble qu’il y avait aujourd’hui des casiers à déplacer. Un conseil d'administration extraordinaire se tiendra également demain en fin de journée, afin de faire un point de situation et savoir comment va se passer la suite », précise Lauda Guidicelli. Pour la conseillère exécutive, « il n’y a pas de côté alarmiste à avoir ». « Tout a été fait pour que tout soit fluide dès demain. Les cours vont pouvoir reprendre sans problème, et tout va pouvoir rentrer dans l’ordre. »

