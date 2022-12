Bastia : Une personne brûlée dans l’incendie d’un appartement en centre-ville

V.L. le Mercredi 14 Décembre 2022 à 21:54

Un feu d'appartement au deuxième étage d'un immeuble de quatre s'est déclaré, ce mercredi 14 décembre, vers 20h15 sur la place Saint-Nicolas de Bastia, au 1 du boulevard du général de Gaulle.

Selon les premières informations, une femme âgée de 60 ans aurait laissé accidentellement tomber son mégot sur le lit qui s'est rapidement embrasé.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été nécessaires pour circonscrire les flammes qui ont ravagé le logement sans se propager aux appartements contigus et supérieurs.

L'immeuble a été évacué le temps de l'intervention et la victime, brûlée au cuir chevelu et incommodée par la fumée a été transférée au centre hospitalier de Bastia par les secours.