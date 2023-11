Bastia : Un voyage à la découverte des fortifications médiévales corses à la bibliothèque Prelà

La bibliothèque Prelà accueille jeudi 16 novembre un séminaire médiéval intitulé "Châteaux, tours littorales, tours de défense : Archéologie des édifices militaires en Corse" qui mettra en lumière l'archéologie des édifices militaires de l'île, avec un accent particulier sur les châteaux, les tours littorales et les tours de défense. Des intervenants de renom, Émilie Tomas, archéologue médiéviste, et Patrick Ferreira, archéologue médiéviste à l’INRAP Méditerranée Corse, partageront leurs connaissances sur les spécificités architecturales et chronologiques des fortifications médiévales en Corse.

Émilie Tomas, membre associée au LA3M (UMR 7298-CNRS), se penchera sur la cartographie, les formes et les caractéristiques des fortifications médiévales en Corse. Patrick Ferreira, membre associé du laboratoire Hisoma (UMR 5189), explorera quant à lui les tours littorales et citadelles de Corse, utilisant l'archéologie comme source de documentation.

Linda Piazza, directrice de la bibliothèque Prelà, exprime son enthousiasme pour cette manifestation. "Pour ce séminaire, nous recevrons deux éminents intervenants. Daniel Istria introduira les deux exposés et animera les discussions avec Antoine Franzini et Philippe Colombani à la fin de chaque présentation."

L'événement offrira aux passionnés d'archéologie médiévale une occasion unique de plonger dans l'histoire des édifices militaires corses. Les sujets abordés couvriront la cartographie, les techniques de construction, la vie quotidienne dans la société médiévale, et bien plus encore.