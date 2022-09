Bastia : Un rassemblement pour la justice et le respect du peuple arménien

« Je préfère prévenir tout de suite que ce rassemblement n'est pas un énième rassemblement pour la paix » indiquait Alexandre Santerian, président du CJCA au début de son discours. « Non pas que nous ne voulions pas la paix pour l'Arménie, ni pour l'Artsakh comme l'affirment ceux qui nous attaquent, les mêmes agresseurs ottomans qui depuis près de 2 siècles ont planifié l'extermination totale du monde arménien pour conquérir nos terres et anéantir notre religion. Non ce rassemblement d'aujourd'hui n'est pas un rassemblement pour la paix, car sans justice il est impossible d'obtenir une paix équitable ».Pour le créateur du Comité de jumelage Corse Arménie certaines puissances internationales, dont la France, souhaiteraient que l'Arménie signe la paix à tout prix. « L'Arménie n'a ni gaz ni pétrole à offrir en ces temps de crise avec la Russie. L'Arménie a ce qu'elle a toujours eu, et qui la condamne aux perpétuels conflits avec ses voisins : un espace stratégique de communication que l'on appelait Route de la soie et désormais Nouvelle route de la soie. Dans le mondialisme économique 2 systèmes s'opposent et veulent s'imposer. D'un côté les Américains et Européens qui veulent forcer l'Arménie à normaliser ses relations avec la Turquie et L'Azerbaïdjan avec une contrepartie militaire qui leur apportera une base solide de l'OTAN aux portes de l'Iran. De l'autre côté le système Russe/Chine/Corée qui entend par sa politique belt and roads surpasser les américains et européens. Un système d'alliance économique et militaire face à l'avancée de l'OTAN. …Le verrou Arménie doit encore sauter. Encore parce que déjà en 1915 le génocide des Arméniens s'est perpétré dans ce contexte trouble. Ce qui étonne c'est le pouvoir de résilience de notre peuple martyrisé mille fois, qui renaît et renaîtra encore…. Face à ces actes diaboliques aucun mot ne sera assez fort, aucune parole politique ne compensera. Notre devoir est de combattre pour l'Arménie, pour l'Artsakh et pour l'humanité toute entière. En diaspora nous avons aussi ce devoir et nous avons encore des luttes à mener…. Nous demandons ici le droit, le respect du droit international, l'intangibilité des frontières existantes…. Nous demandons ici également la protection internationale des arméniens du Karabagh ».