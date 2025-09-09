Bastia - Un bel « Arc en ciel » pour les enfants malades

Erika Nakahashi est Maître Praticienne en Hypnose, Sophrologue et Coach en développement personnel depuis 2016 à Bastia et à Nice et depuis Janvier 2023 à Ajaccio. En 9 ans de pratique elle a pu accompagner plus de 5 000 patients. Elle est également formatrice en hypnose et Directrice de l’Institut Corse de Formation à l’Hypnose. « Ce mercredi j’invite tous ceux qui ont envie de se relaxer, de prendre soin d’eux à nous retrouver pour une méditation sonore, et pour la bonne cause, celle d’Arc en Ciel ».





L’association « Arc en ciel » a été créée en 1991 par Monique et Alain Nesme à Seyssel dans l’Ain. Composée uniquement de bénévoles, reconnue d’utilité publique en 2004, elle a pour vocation de réaliser le rêve de l’enfant malade atteint de cancer, myopathie, mucoviscidose ou maladies orphelines. « Arc-En-Ciel » est parrainée depuis 1992 par Sophie Marceau et Christophe Willem, depuis 2012. Représentant de l’association en PACA/Corse, le bastiais Joël Bazzali. « Nous sommes en permanence en connexion avec les hôpitaux » souligne-t-il. « En Corse on estime à plus d’une trentaine les enfants gravement malades. Aussi met-on tout en place pour réaliser les rêves de ces gamins de 6 à 16 ans. Le rêve permet à l’enfant d’avoir un projet, de penser à autre chose que la maladie et de mieux prendre en charge son traitement. C’est une véritable bouffée d’air pur, un moment d’évasion et de trêve face à la souffrance. Le bonheur prend le dessus sur celle-ci. L’enfant retrouve le sourire et ses parents aussi et autre conséquence, ces enfants véhiculent ensuite leur envie à d’autres et les invitent à rêver eux-aussi ».





Arc-En-Ciel n’est hélas pas l’antidote de la douleur… C’est simplement une main tendue, une main tendre et affectueuse posée sur l’épaule de l’enfance.

« En 35 ans, au niveau national, Arc en Ciel a réalisé 1020 rêves d’enfants. Sur notre île, en 2025 nous en avons réalisés 3. En mai dernier, la petite Chjara de Ste Lucie de Porto Vecchio a réalisé son rêve, celui de s’immerger dans le village de la Princesse à Disneyland Paris. Elle a dormi dans la chambre de la princesse. On a tout pris en charge pour elle et ses accompagnateurs. En juin, durant le festival Creazione de Bastia, une jeune de 15 ans a pu rencontrer le mannequin Gaëlle Pietri, elle a passé la journée avec elle ».





En avril dernier, 40 enfants ont pu se mettre à l’eau avec 5 grands nageurs du célèbre Cercle des Nageurs de Marseille.

« Nous avons d’autres actions en projet » ajoute J. Bazzali. « Nous sommes en discussion avec la mairie de Porto-Vecchio pour un 24h chrono en RPM, vélos d’appartement. Le principe : 5 vélos, 5 équipes et faire le plus de km en 24h. coût d’1h, 10 € pour l’association ».

Le samedi 13 septembre à 20h, au Palais du Pharo à Marseille, à l’occasion de la campagne « Septembre en Or », le Palais du Pharo s’illuminera en soutien à tous les enfants touchés par le cancer. Joël Bazzali y représentera l’association Arc en ciel pour renforcer le message d’espoir adressé aux enfants et à leurs familles.





Pour en revenir à cette soirée de mercredi, l’entrée sera libre et tous les bénéfices iront à l’association arc-en-ciel. La manifestation se terminera par un grand lâcher de ballons.