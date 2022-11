Bastia : Un atelier de distillation pour les élèves de l’école François Amadei

Cet atelier s’est fait en partenariat avec les associations OPRA et Paese d'avvene. « Ce travail s’effectue dans le cadre de la cité éducative avec deux partenaires : OPRA et Paese d’Avvene». explique Philippe Frasseto, enseignant, directeur de l’école François Amadei.



« Un premier atelier visait à paysager l’espace vivant qui se situe derrière les grilles de la cour de récréation, elle-même espace de matière morte avec son béton et son goudron » , ensuite les enfants armés de piochettes, râteaux, binettes ont travaillé la terre, ôté les mauvaises herbes pour préparer le sol à des plantes vivantes et emblématiques.



A quelques pas, l’atelier distillation dirigée par Emmanuelle Chauveau, distillatrice et animatrice nature à Paese d’Avvene et Providenza. Après avoir récolté et trié les feuilles de l’énorme eucalyptus qui pousse à coté de l’école, les gamins les ont découpées et rangées dans la grande cuve de l’alambic. Objectif : obtenir un hydrolat et de l'huile essentielle aux vertus médicinale ou cosmétique.



Chaque enfant est ainsi reparti avec une petite fiole de ce précieux liquide. « Il y a un côté environnemental bien sûr mais aussi pédagogique car la mise en évidence des principes d’évaporation ou de condensation est au programme des élèves » souligne Philippe Frasseto qu'on écoute en vidéo