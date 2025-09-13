Bastia - U Mercà : a China à l’antica ce dimanche 14 septembre

L’Associu U Mercà créée en 2017 par une poignée d’amies du Marché, perpétue à l’envi les traditions de ce quartier emblématique de la ville de Bastia. Une association d’une cinquantaine de membres qui se veut être un fort lien social entre les habitants du quartier. Elle organise, ainsi, tout au long de l’année diverses manifestations : Bal de la St Jean, fête du Sacré-Cœur, lotos, après-midis dansantes… Et ce dimanche 14 septembre à partir de 16 heures una china à l’antica. Un véritable moment de partage et de convivialité attendu. Un loto doté de nombreux et très beaux lots : Billets d’avion, de bateau, de train, bons d’achats alimentaires, de soins esthétiques, de coiffure, vêtements, repas pour 2, places de stades, électroménagers… et des surprises de taille pour le Bingo !