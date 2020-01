Bastia : Sculptures, toiles et photos illuminent la galerie Noir et Blanc.

Marie-Hélène Almeras présente de très belles sculptures en pierres de Corse, des pierres qu’elle « tape pour en écouter le chant et laisser son âme en extirper ces visages minéraux et ces totems ».

Si Coralie Eickmayer ne peint pas les beautés de la Corse, c’est bien sur l’île qu’elle signe ses jolies toiles.

Maria Navari quant à elle parcourt et photographie la montagne corse et notamment le GR20.

Enfin Jean-Philippe Saujet, à travers son objectif, jette lui un regard sur la planète, sur la Corse.





*Ouvert de 10 heures - 12 heures et 15 heures - 18 heures

Fermé le dimanche et le lundi