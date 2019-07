Bastia : "Salute !" le nouveau lieu d'accueil et d'information sur la santé ouvrira ses portes en septembre

Dans le cadre du contrat local de santé, la ville de Bastia a mis en place "Salute !" un guichet qui accueillera et orientera le public sur les questions de santé.



Au cours des études sur ce projet Leslie Pellegri (l'adjointe au maire à la santé, au handicap et au développement durable) et ses équipes se sont aperçues que de nombreux acteurs locaux de la santé existaient pour faciliter les démarches administratives. Parmi ces acteurs, les associations qui pourraient jouer un rôle important dans l'accompagnement du public si elles étaient plus connues du public.

"Salute !" aura donc pour objectif de mettre en relation le public et les associations.



Cette initiative a pour partenaire la Collectivité de Corse et de l'Agence régionale de la santé. Pour gérer "Salute !", l'IREPS (l'Institut régional de l'éducation et de la promotion de la santé) a répondu a une offre de marché. Céline Zicchina la directrice de l'IREPS se réjouit de la mise en place de cet outil de développement local.



Serge Linale, délégué à la cohésion sociale salue "Une action transversale coordonnée dont les services sont proche."



En août une personne sera engagée et formée pour accueillir à partir de septembre le public. Au cours de l'année un site internet regroupant les partenaire sociaux et associatifs ouvrira et sera disponible sur le portail du site internet de la mairie de Bastia.