Bastia : Remise des diplômes aux aides à domicile de l'AMAPA

Dans un cadre convivial, et dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur, 10 aides à domicile étaient conviées au sein de l’agence Amapa de Bastia ce 21 septembre, pour être "remerciées pour leur engagement et leur motivation à faire évoluer leurs compétences." souligne l'opérateur médico-social du groupe Doctegestio dans un communiqué.





"Exerçant leur métier depuis plusieurs années déjà auprès de personnes âgées et fragiles, elles s’étaient toutes engagées dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) en décembre 2019. Bien accompagnées par les formateurs de DGboost, organisme de formation interne du groupe, elles ont construit leur dossier de validation et réalisé un entretien final devant un jury de professionnels. Ainsi, depuis le mois de novembre 2019, chacune d’entre elles exerce ses missions confortées par l’obtention de leur certification professionnelle d’assistante de vie aux familles (ADVF). Si la crise du covid-19 n’a pas permis d’organiser plus tôt un événement mettant à l’honneur leur investissement respectif, c’est désormais chose faite. "







François Dalet, directeur de la formation chez Amapa, était présent pour leur présenter ses sincères félicitations. Charly Hamelet, directeur des opérations Amapa des régions Provence Alpes Côtes d’Azur et Corse, était également présent pour les remercier de leur implication et de leur fort engagement à la délivrance d’un service de qualité aux usagers et leur contribution à la construction du premier opérateur global de la santé et du bien-être pour tous.





Bravo Lamia, Lucie, Nathalie, Marie-Jeanne, Maria, Fabienne, Valérie, Bernadette, Diana et Khadija !