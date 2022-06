Bastia : Quand nettoyage rime avec témoignages, sur fond de patrimoine et transmission du savoir

« L’idée nous est venue après la diffusion il y a quelques jours à Bastia du film Animal de Cyril Dion » souligne Jean-Yves Bonifay, chargé de mission aux affaires sociales du CCAS. « Le film qu’on a visionné avec des élèves traite d’environnement et d’écologie et cela nous a donné l’idée de passer nous aussi à l’action. Grâce à Césaire Raffini, véritable mémoire des quartiers sud, nous connaissions des lieux patrimoniaux et c’est lui qui nous a indiqué ce lieu, en contrebas de la résidence Sambucucciu à Lupino, en sale état, souillé par les ordures, les immondices ».



Un lieu que cet ancien de 80 ans connait comme sa poche : « A l’époque on venait même se baigner dans la rivière, dans ce pozzu. Les habitants du quartier St Joseph empruntaient une passerelle et y venaient aussi. Y avait même des moulins. Aujourd’hui hélas c’est à l’abandon ».

Il n’en fallait pas plus à JY Bonifay pour monter rapidement le projet avec son équipe, des élèves de l’IRA et ceux d’une classe de 3ème du collège de Montesoro. Les participants à cette journée étaient aussi accompagnés par des professeurs du collège, le service des Espaces Verts de la Ville, de la CAB et des habitants du quartier. « Cette rencontre avec les habitants était très importante car ceux-ci ont pu partager leurs souvenirs avec les jeunes. Outre l’aspect nettoyage il y avait aussi ce partage entre générations sur le quartier ».

Si aujourd’hui le Ruisseau de Lupino et ses abords présentent une meilleure mine, d’autres actions vont avoir lieu. « Les services des espaces verts de la mairie et de la voirie de la CAB vont ôter quatre gros containers qu’on a trouvés et impossible à sortir. Des prélèvements, des analyses de l’eau vont aussi être faits afin de voir si on peut s’y baigner en toute sécurité. Cette opération est en tout point conforme à la politique du CCAS qui veut s’ouvrir vers l’extérieur et à travers de nouvelles activités toucher de nouveaux publics. Ça cadre aussi avec notre volonté de valoriser un patrimoine de proximité pour remettre certains lieux à disposition des habitants».