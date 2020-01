Bastia-Poretta : Air Corsica met le cap sur Göteborg et la Suède dès le 25 avril

Marie-Hélène Casanova-Servas présidente du Conseil de surveillance

« Je suis ravie de revenir à Bastia aujourd’hui, quelques semaines après la cérémonie de livraison de notre premier Airbus A320neo qui a eu lieu ici même à Poretta. Je n’oublie également pas de saluer et de remercier l’ensemble des professionnels de cet aéroport qui ont permis à Air Corsica de déployer avec succès le « pont aérien » mis en place à la suite de la tempête Fabien de fin-décembre.

L’annonce de cette nouvelle ligne régulière internationale par notre compagnie démontre notre confiance en l’avenir et notre volonté de contribuer efficacement au développement touristique de notre île. C’est aussi l’occasion donnée à nos compatriotes insulaires de découvrir de nouveaux horizons grâce à des vols directs et des tarifs abordables »



Jean Dominici, président de la chambre de commerce de Corse

«On ne peut que se réjouir de cette nouvelle initiative de la Collectivité de Corse qui, fidèle à sa politique d'ouverture à l'international, met à la disposition durant 23 semaines et à la faveur de 46 vols entre l'île et la Suède un total de 9 000 sièges supplémentaires.»



Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Agence du tourisme de la Corse

« Les Suédois sont des gens qui voyagent beaucoup, ce sont des gens qui ont un revenu par tête élévé et qui ont une appétance pour les activités de pleine nature. Ce ne sont pas en tout des gens qui ne vont qu'à la plage et qui ne cherchent que le Soleil. Les Suédois aiment le Patrimoine, ils aiment bien manger et bien boire. En Corse nous avons tout ce qu'il faut pour leur offrir des vacances intéressantes.

En fait, en ouvrant la Corse à l'Europe du Nord, l'idée c'est d'avoir une clientèle de qualité qui partage nos valeurs : la préservation de notre environnement et de notre patrimoine. Ses principes en matière de développement durable et d'écologie correspondent bien à ce que veut faire l'ATC sur le plan de la transition écologique : valoriser notre nature et faire venir en Corse des gens qui s'inscrivent dans cette même démarche »





Luc Bereni, président du Directoire

« Avec la création de cette ligne, possible grâce aux performances de l’Airbus A320neo, AIR CORSICA poursuit les objectifs de diversification de son réseau fixés par son Conseil de Surveillance, en complément des dessertes relevant du service public.

L’accord qui a été passé avec Langley Travel permet de disposer d’une garantie de remplissage qui limite le risque économique du lancement d’une telle opération, tout en nous donnant la possibilité de nous développer commercialement sur de nouveaux marchés tel que celui de la Scandinavie, une région où le pouvoir d’achat de la population locale demeure élevé ».



Jean-Baptiste Martini, directeur commercial

« C'est un vol qui a été rendu possible grâce à un accord passé avec un important tour-opérateur suédois qui nous demande de positionner le vol sur le jour le plus demandé sur la Corse l'été - le samedi - mais également sur des horaires avec un départ de Corse à 16 heures et de Göteborg à 19h30. Cela va permettre l'arrivée de touristes sur l'île à des heures où les établissements sont encore ouverts, c'est important lorsque l'on sait que durant ces périodes là, le plus souvent la clientèle arrive à des heures qui ne lui permet pas de rejoindre facilement l'hôtel ou de pouvoir se restaurer…»