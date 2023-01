Bastia : Poésie, humour, danse au théâtre Sant’Angelo

« Il s’agit d’une déambulation poétique et burlesque » explique Hélène Tabbah, responsable de l’association CASTA, Centre des Arts du Spectacle et Techniques Antistress car l’association travaille aussi sur la relaxation, la respiration, la voix. « Dans cette Galerie des arts mouvants on y croise des œuvres d’arts qui s’animent, des visiteuses en quête de sensations fortes, des oiseaux qui dansent et bien d’autres personnages étranges et émouvants ».

Un spectacle comme aime en monter cette professionnelle bastiaise depuis des années avec en son sein de l’humour, de l’ironie, de la poésie, de la danse, à travers des textes de Jean-Michel Ribes, Roland Dubillard, Pierre Palmade, Christophe Duthuron, Jacques Prévert… « C'est un voyage à travers une galerie, la galerie des arts mouvants. En fait, ce sont des œuvres d'art qui s’animent, qui déambulent, des visiteurs qui deviennent des œuvres d'art. Et à travers cette galerie on va pouvoir délirer sur plusieurs thèmes très variés ». Au noyau habituel et bien rôdé que sont les comédiennes Hélène Tabbah, Marlène Rosa, Nenou, Luce Giuganti, Isabelle Smets et Philomena Vicchio viennent se greffer Sébastien Jalon (comédien et auteur), Anto-Saveriu Cuneo Orlanducci (un jeune auteur et comédien) et la danseuse Emmanuelle Alberti-Le Roux. « C'est un travail vraiment en commun ».





Rajoutons au générique de la pièce Sylvaine Comsa et Remi Fournier à la technique.

« Pour faire le portrait d’un oiseau…

Peindre d'abord une cage

Avec une porte ouverte

Peindre ensuite

Quelque chose de joli

Quelque chose de simple

Quelque chose de beau

Quelque chose d'utile pour l'oiseau … »

Un beau, un très bon moment (environ 1h30) à passer au cœur de cet hiver 2023.

La réservation est conseillée au 06.46.08.04.83.





CNI s'est glissé dans la salle de répétition...