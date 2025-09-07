Bastia - Parade et démonstrations pour la première journée de la Fête du sport

Philippe Jammes le Dimanche 7 Septembre 2025 à 08:35

C’est par un défilé d’une centaine de sportifs qu’a débuté samedi à Bastia la traditionnelle Fête du sport de la Communauté d’Agglomération. Ce grand rendez-vous des clubs et associations sportifs se poursuit tout au long de cette journée de dimanche sur la place Saint-Nicolas..