Bastia - Parade et démonstrations pour la première journée de la Fête du sport

Sous un soleil estival, la Communauté d’agglomération de Bastia a lancé samedi après-midi, place Saint-Nicolas, la grande fête du sport. Dès 16h, une centaine d’athlètes, derrière baudruches et calicots colorés, a sillonné la place au milieu des stands avant d’ouvrir deux journées d’animations.
Les discours d’ouverture ont réuni élus et représentants de l’État. Le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, a salué « le dynamisme du territoire et la vitalité du mouvement sportif ». et tour à tour représentants du préfet, député, Conseil exécutif, maire de Bastia ont loué les sportifs et le dévouement des bénévoles des clubs
La marraine de la manifestation, Stéphanie Simonpieri, a marqué les esprits. Atteinte d’un cancer métastasé, elle a parcouru en juin dernier les 180 km du GR20 au profit de l’association La Marie-Do. Son témoignage a rappelé les valeurs de courage, de dépassement de soi et d’inclusion.
Après les discours, démonstrations et initiations sportives se sont succédé jusqu’au spectacle nocturne.
Ce dimanche encore, la place se transformera en complexe sportif géant, avec athlétisme, danse, sports de raquettes, arts martiaux, football, plongée ou encore spéléologie. Les animations se poursuivent jusqu’à 18 heures….
