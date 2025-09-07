CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Libri Mondi : la 9ᵉ édition les 13 et 14 septembre au musée de Bastia 07/09/2025 Bastia - Parade et démonstrations pour la première  journée de la Fête du sport 07/09/2025 À table - Pesciu crudu à u limone 07/09/2025 ​Porticcio accueille la dernière étape du « Playa Tour UFOLEP 2025 » 07/09/2025

Bastia - Parade et démonstrations pour la première journée de la Fête du sport


Philippe Jammes le Dimanche 7 Septembre 2025 à 08:35

C’est par un défilé d’une centaine de sportifs qu’a débuté samedi à Bastia la traditionnelle Fête du sport de la Communauté d’Agglomération. Ce grand rendez-vous des clubs et associations sportifs se poursuit tout au long de cette journée de dimanche sur la place Saint-Nicolas..



La parade inédite des clubs sportifs
La parade inédite des clubs sportifs

Sous un soleil estival, la Communauté d’agglomération de Bastia a lancé samedi après-midi, place Saint-Nicolas, la grande fête du sport. Dès 16h, une centaine d’athlètes,  derrière baudruches et calicots colorés, a sillonné la place  au milieu des stands avant d’ouvrir deux journées d’animations.
Les discours d’ouverture ont réuni élus et représentants de l’État. Le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, a salué « le dynamisme du territoire et la vitalité du mouvement sportif ». et tour à tour représentants du préfet, député, Conseil exécutif, maire de Bastia ont loué les sportifs et le dévouement des bénévoles des clubs
La marraine de la manifestation, Stéphanie Simonpieri, a marqué les esprits. Atteinte d’un cancer métastasé, elle a parcouru en juin dernier les 180 km du GR20 au profit de l’association La Marie-Do. Son témoignage a rappelé les valeurs de courage, de dépassement de soi et d’inclusion.
Après les discours, démonstrations et initiations sportives se sont succédé jusqu’au spectacle nocturne.
Ce dimanche encore, la place se transformera en complexe sportif géant, avec athlétisme, danse, sports de raquettes, arts martiaux, football, plongée ou encore spéléologie. Les animations se poursuivent jusqu’à 18 heures….





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos