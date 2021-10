Bastia : ND de Lourdes a accueilli ses catéchumènes et l’évêque de Corse avec ferveur

«Nous recevions pour la première fois notre Evêque Mgr François Bustillo et aussi 14 catéchumènes, des adultes qui cheminent vers le baptême » souligne le Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes. «Ce dimanche inaugure l'année de catéchisme et ainsi nous avons béni les jeunes qui vont découvrir la grandeur de l'amour de Dieu durant ces mois de fraternité et de spiritualité ». La messe, festive, célébrée par l’évêque et les deux prêtres de la paroisse a été animée par les familles de la paroisse et les confrères de Ville de Pietrabugno. Dans son prêche Mgr Bustillo a adressé un message d'espérance et de paix, un message d’ouverture à la vie et au bonheur.



Ce lundi débutera le pèlerinage annuel des Corses à Lourdes. Deux avions chargés de pèlerins et de prêtres décolleront d’Ajaccio, Bastia et Figari. Pour ces 4 jours du pèlerinage du rosaire 2021 plus de 10 000 pèlerins sont attendus à Lourdes. Le thème de cette année : Comblés de grâce.





Info ++

Il est encore possible d’inscrire les enfants au catéchisme et aussi pour les adultes de vivre un cheminement de foi.