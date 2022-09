Bastia : Musanostra sonne l'heure de la rentrée littéraire

Dernier rendez-vous en date, ce 15 septembre 2022, à 18h, dans les Jardins suspendus du Musée de Bastia, l’asso réalisera sa rentrée, avec les principales institutions de formation de l’île, autour d'un Café littéraire intitulé "Savoir c'est pouvoir" sur la lecture dans l’insertion sociale et professionnelle. Une discussion s'inscrit dans le cadre des Journées contre l’illettrisme proposées par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, avec le concours de la Fondation du Crédit Mutuel.

Avec cette soirée qui aura comme thème la lecture, au coeur de l’insertion professionnelle, sociale et civique, l'association donne le coup d’envoi d’une saison foisonnante. « Pour cette fin d’année, nous préparons un numéro spécial de notre revue consacrée au philosophe Emil Cioran. Et nous recevrons, dans le cadre d’un partenariat avec le Musée de la Corse d’octobre à décembre, deux écrivains et un philosophe autour du thème « Intelligence artificielle et transhumanisme. En décembre aura lieu Cinémusa, festival organisé à Bastia, dont le thème est traditionnellement l’adaptation au cinéma des romans du patrimoine littéraire mondial. », indique Kevin Petroni, vice-président de l’association, qui depuis 2008 se donne pour mission de diffuser et de promouvoir la littérature, les arts et les spectacles vivants dans toute la Corse.Egalement impliquée dans la promotion de la langue corse, Musanotsra a noué de nouveaux partenariats avec Praticalingua Balagna et ArteLibri pour un concours de lecture en langue corse qui s’est déroulé le 9 juillet à Ile-Rousse.Début aout, son festival E Statinate organisé à Lumio a permis de réunir des auteurs prestigieux tels que Frédéric Beigbeder, Johnathan Coe ou Andreï Khourkov , et de faire découvrir leurs œuvres au public corse à travers de multiples rencontres.



Pour le programme les informations seront disponible sur le site internet de l’association. https://www.musanostra.com/