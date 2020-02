Bastia : Les syndicats demandent plus de moyens pour l’hôpital !

Si la réforme des retraites avait quelque peu fait tomber dans l’oubli cette mobilisation dans les hôpitaux français, le Collectif des Urgences, la CGT, FO et le STC ont tenu à rappeler vendredi après midi que la lutte était toujours d’actualité, onze mois après le début du mouvement. Une centaine d'actions étaient d’ailleurs prévues en France ce 14 février.

Les personnels ont une nouvelle fois manifesté leur colère, estimant que les mesures annoncées à l’automne ne répondaient pas à leurs revendications.





Une bonne centaine de personnes, dont de nombreux candidats aux municipales, s’étaient donc rassemblées dans le hall de l’hôpital de Bastia à l’appel du Collectif inter urgence de l’hôpital de Bastia, de FO, de la CGT, du STC et des gilets jaunes dans le but de dénoncer les conditions de travail des médecins et soignants, et le manque de moyens.





Lors de sa prise de parole Chantal Risticoni, déléguée CGT à l’hôpital de Bastia, a rappelé que l’établissement affichait un déficit de 60 millions d’euros. « Aujourd’hui nous demandons une fois de plus la modernisation de notre hôpital, de meilleures conditions de travail, la reconnaissance de la pénibilité, l’ouverture de lits avec du personnel supplémentaire, la fidélisation des médecins car les intérims coûtent très cher à l’établissement »





Pierre-Paul Ugolini, délégué FO pour l’hôpital de Bastia, poursuivait, faisant gronder la foule : «Le problème de la santé touche tout le monde. Le gouvernement est dans l’obstination. Allons-nous continuer à subir ? Non. Allons-nous baisser les bras ? Non. Le gouvernement a annoncé 800 millions d’€ de diètes aux hôpitaux en 2020. La ministre Agnès Buzyn continue la division en donnant des miettes à tel secteur d’activité, à certains grades et pas à d’autres sur des revendications légitimes. FO est très clair là-dessus. Nous pensons que la bonne marche d’un hôpital repose sur l’ensemble des catégories de personnels : personnels soignants, ouvriers, administratifs, techniques et médico-techniques. FO revendique 300€/mois d’augmentation pour tous les agents. Nous réclamons aussi un véritable plan Marshall de la santé pour donner des moyens financiers conséquents dans tous les secteurs et services. Ce rassemblement d’aujourd’hui doit être le commencement d’une volonté commune et construire ensemble notre avenir ».