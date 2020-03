Bastia : Les postiers CGT contre la précarisation des emplois CDD

C'est en haut de la vallée du Fangu, devant les locaux de la direction départementale de La Poste que les délégués CGT et les postiers se sont réunis ce mardi 3 mars pour dénoncer le traitement fait aux agents du centre de tri de Bastia employés en CDD par l'entreprise publique.



Selon Stéphane Romiti, délégué CGT : " Au centre de tri, la Poste emploie entre 30 et 40% de personnes en CDD et intérim, soit entre 25 et 30 personnes. Pour certains cela fait quatre ans qu'ils sont dans cette situation"

Un contrat à durée déterminée a une durée maximale de 18 mois reconductible deux fois, selon la CGT, La Poste passerait au dessus de ces règles en faisant travailler ses agents en CDD plus de 4 000 heures depuis plus de 3 ans.





A la suite de plusieurs actions de la CGT, la direction avait déjà consenti à titulariser trois agents. Pour le syndicat ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il demande au directeur des ressources humaines de Haute-Corse, Eric Pruvost, un vaste plan de déprécarisation.



Les employés dénoncent également des problèmes de paiements pour ces employés qui ne reçoivent pas de salaires certains mois.

A ce titre, une action en justice a été intentée et une audience aura lieu le 18 mai.