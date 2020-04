Bastia : Les petites mains bénévoles de Céline Ferrandi ont, déjà, réalisé 1 000 masques et ce n'est pas fini

Tout a commencé avec cette démarche d’amis qui avaient besoin de masques, qu’elle a réalisé presque aussitôt. Dans le même temps Céline Ferrandi, une jeune femme qui a fait de l’altruisme une philosophie de vie, a adhéré au groupe Facebook des « Petites Mains solidaires de Corse » de Bastia.



Sa priorité ?

Les infirmières et les personnels de santé pour lesquels elle a confectionné masques et calots.

Puis le bouche à oreille a fait le reste.

Des particuliers, en quête de protection, se sont également manifestés.

Tant et si bien que Celine, avec parfois l’aide de sa sa sœur pour les coupes des tissus, a réalisé la bagatelle de 1 000 masques en l’espace de quelques semaines.

« Aujourd’hui, ce sont en fait 1 600 masques qui ont été ainsi offerts ».

Et ce n’est pas fini.





La jeune couturière a également été sollicitée par le collège de Montesoro de Bastia pour équiper l’établissement en masques à destination des élèves et des professeurs qui n’en auraient pas à l’occasion de la prochaine reprise des cours.

Ce qui lui fait dire que "le cap des 2 000 masques réalisés sera bientôt atteint".



Mais si cet énorme travail a pu et pourra, encore, se réaliser, c’est aussi parce que au-delà de l'aide des « Petites Mains solidaires » et celle de particuliers, Celine Ferrandi a obtenu les tissus qu’il fallait auprès de la blanchisserie Roncaglia notamment.

Vous avez dit altruisme ?

Bravo Céline !