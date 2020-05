Bastia : Les fées de l’Aurore fabriquent et offrent 200 masques aux infirmiers libéraux

Anissa Benyahia, Maryse Petot Pieri, Josianne Pieri Chilini, Karine Chilini-Perrier , Patrick Pasquini ont ainsi réalisé 190 masques

Ils ont été fabriqués à partir de draps 100% coton et de molleton, lavés à 90 degrés. Après les avoir découpés et cousus, des élastiques ont été ajoutés.

Elles ont remis leur production aux infirmiers libéraux Ce jeudi après-midi à Bastia

De 12 à 17 heures elles ont distribué plus de. 200 masques.

un joli geste de la part de ces jeunes femmes bénévoles qui méritait d’être souligné.