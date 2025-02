Bastia : Les élèves de Montesoro en immersion en Espagne pour un projet Erasmus+ sur les espèces marines de la Méditerranée

Du 13 au 19 janvier 2025, des élèves de 3e du collège de Montesoro à Bastia ont traversé la Méditerranée pour rejoindre Monòver, dans la région d’Alicante, en Espagne. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’un projet Erasmus+ lancé en 2024 en collaboration avec l’IES Enric Valor. Les élèves corses ont travaillé avec leurs camarades espagnols sur un musée virtuel dédié aux espèces marines méditerranéennes.



Durant cette semaine, les lycéens ont découvert le quotidien de leurs partenaires européens tout en enrichissant leur projet commun. Hébergés à proximité d’Alicante, ils ont pu explorer la culture et les paysages locaux, mais aussi approfondir leurs connaissances scientifiques et environnementales grâce à une journée exceptionnelle au musée océanographique de Valence. Cette visite, cofinancée par la Collectivité de Corse dans le cadre des Trophées du Développement Durable, a été particulièrement marquante. Elle a permis aux élèves de mieux comprendre l’importance de la biodiversité marine et les effets du changement climatique sur les écosystèmes.



Ce séjour a également offert aux élèves l’opportunité de tisser des liens avec leurs camarades espagnols. Grâce aux échanges linguistiques et culturels, ils ont pris conscience de l’importance des langues étrangères pour communiquer et partager des idées. « Cette expérience a renforcé leur sentiment d’appartenance à la citoyenneté européenne tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux », expliquent les enseignants à l’origine du projet. « Le partenariat entre le collège de Montesoro et l’IES Enric Valor témoigne de l’importance des programmes Erasmus+ pour encourager l’ouverture culturelle et l’éducation collaborative. En réunissant les élèves autour d’un projet commun, cette initiative a permis de conjuguer apprentissage, découverte et engagement citoyen. » souligne l'équipe pédagogique.



Une belle réussite pour ces jeunes qui repartent enrichis de cette aventure européenne.