Bastia : Le tunnel fermera pour trois semaines début 2022

Pendant trois semaines,Un diagnostic préalable à la réalisation de travaux a en effet mis en lumière la présence d’amiante. Une opération de désamiantage devra donc avoir lieu avant sa rénovation.Afin de connaitre les conséquences de cette fermeture sur le quotidien des habitants et professionnels bastiais, la Collectivité de Corse lance, ouverte dès à présent et jusqu’au 10 septembre 2022. Elle est disponible à l’adresse suivante : https://vu.fr/renovation-tunnel-Bastia Les résultats de cette enquête permettront à la Collectivité de Corse, en collaboration avec la Ville de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia, « de mettre en place des mesures d’accompagnement adaptées visant à réduire les incidences de cette fermeture sur le fonctionnement de la ville et du territoire ».. Une fréquentation qui nécessite des interventions régulières pour la mise en conformité des équipements, la rénovation et la sécurisation de cet ouvrage routier. La Collectivité de Corse prévoit principalement « le remplacement des équipements électromécaniques ; la mise aux normes des équipements de sécurité (issues de secours et niches de sécurité, protection au feu...), de trafic et de gestion technique centralisée ; ainsi que le reprofilage de la voirie, avec des interventions sur les caniveaux d’assainissement et les enrobés ».