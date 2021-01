Bastia : Le reliquaire de sainte Bernadette à Notre-Dame de Lourdes

Après avoir obtenu en octobre dernier le prêt de ce reliquaire par le sanctuaire de Lourdes et être allé le chercher lui-même dans les Pyrénées, le Père Georges Nicoli, curé de Notre Dame de Lourdes, célébrera son arrivée ce jeudi 7 janvier à 17 heures lors d’une messe solennelle. A partir de ce jour, les fidèles pourront venir prier devant le reliquaire de la Sainte de Lourdes tous les après midis de 14h à 18h et jusqu’au 18 février, jour de la Fête liturgique de Ste Bernadette. Un véritable évènement car jamais un tel reliquaire n’avait été exposé en Corse.





Le corps de Bernadette Soubirous avait été retrouvé dans un état de conservation extraordinaire en 1925. Il avait alors été déposé dans une châsse et proposé à la vénération des pèlerins dans la chapelle du couvent Saint-Gildard de Nevers, où elle a vécu son chemin de sainteté. Cette relique ne quitte jamais le couvent. Aussi, en 2017, a t-on prélevé du corps intact de la sainte qui repose dans le reliquaire, un fragment de côte. Il existe donc à ce jour deux reliquaires de Sainte Bernadette, dont un qui parcourt le monde. Les Sanctuaires de Lourdes acceptent depuis que ce 2ème reliquaire de Sainte Bernadette, habituellement exposé dans la Crypte du Sanctuaire de Lourdes, quitte la crypte quelques semaines, pour que d’autres régions en profitent. «Il est extrêmement difficile d’avoir ce reliquaire car la demande est très importante de par le monde » souligne le Père G.Nicoli. «En février 2021, il devait ainsi être exposé en Centre Afrique. Mais en raison de la crise sanitaire cela ne pourra se faire, j’ai donc tenté le coup, en accord avec l’évêché de Corse. Quelques jours après ma demande officielle, le sanctuaire de Lourdes m’a rappelé, acceptant ma requête. Je me réjouis d’autant plus que ce sera l’occasion pour ceux qui ne peuvent jamais aller à Lourdes comme les malades ou les plus démunis, d’avoir un peu de Lourdes sur place à Bastia.

La neuvaine de ND de Lourdes débutera quant à elle le 2 février (voir programme ci-dessous) avec, si la situation le permet, des processions, des veillées, des rencontres, des conférences, des projections de film, des concerts. «Le 3 février, pour la célébration du Sacrement des malades et si la situation sanitaire le permet, nous devrions recevoir Sœur Bernadette Moriau et son médecin traitant Christophe Fumery.

Sœur Bernadette Moriau, 80 ans, est la dernière miraculée de Lourdes, la 70e. Sœur Bernadette Moriau était malade depuis 1966, atteinte du syndrome de la queue de cheval, une maladie dégénérative. En 2008, son médecin lui propose de participer à un pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de l’Oise. Sur place, lorsqu’elle reçoit l’onction des malades, elle ressent une présence et entend une parole dans la prière. Trois jours après, de retour chez elle, et alors qu’elle est en adoration à la chapelle, le 11 juillet 2008, à 17 h 45, elle se sent envahie par une «chaleur». De retour dans sa chambre, une voix lui ordonne « Enlève tes appareils». Elle s’exécute et ôte corset, sonde urinaire, prothèse au pied. Elle est brusquement guérie. Le lendemain, elle part pour une randonnée de 5 km dans la forêt. Avec son médecin elle constitue alors un dossier médical. En 2016, le CMIL, Comité Médical International de Lourdes, reconnaît que la guérison est inexplicable avec les connaissances scientifiques actuelles. Après une année de prière et de réflexion, l’évêque de Beauvais reconnaît alors, au nom de l’église universelle, la guérison miraculeuse de sœur Bernadette Moriau.

Depuis, malgré son âge, elle voyage beaucoup pour témoigner de sa guérison.