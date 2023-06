Bastia : Le collectif Migrants présente le film "Un Paese di Calabria" pour sensibiliser à la question migratoire

En Corse comme ailleurs, la politique migratoire génère misères et souffrances. Le collectif Migrants qui dénonce les politiques de fermeture des frontières qui portent atteinte aux droits des personnes migrantes et au Droit d'Asile, "est en contact permanent avec des hommes et des femmes victimes de ces mesures, qui font part de leur peur et des sévices subis depuis le jour où ils ont fui leur pays pour rejoindre l'Europe, dans des conditions de souffrance indescriptibles", explique Marie-Jeanne Petit, une responsable du collectif.



Pour sensibiliser la population à ce sujet le collectif a donc organisé la projection du film « Un Paese di Calabria » qui relate l'histoire de Riace, un petit village du sud de l'Italie qui a vu arriver un bateau transportant 300 réfugiés Kurdes à la fin des années 1990. Confronté à la désertification et à l'exode rural, la municipalité et les habitants de Riace ont choisi de faire face à la situation en réinventant leur tradition d'accueil. Ils ont ainsi donné naissance à de nouvelles solidarités et ont réussi à revitaliser leur village. Au fil du temps, migrants et villageois rénovent les maisons abandonnées, relancent les commerces et assurent un avenir à l'école. Ainsi depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente chaque jour.



La projection du film prévue à 18h30 sera suivie d'un débat et d'un moment de partage convivial. De plus, une tombola solidaire sera organisée, avec un tirage au sort prévu lors de la soirée. Il est également à noter qu'une projection du film aura lieu à Ajaccio ce samedi 3 juin.