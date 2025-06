Bastia - Le beau concert de Corsica Armonia à Saint-Charles

C’est l’orchestre d’instruments à vent Corsica Armonia qui a assuré l’animation de ce moment musical convivial. Cette formation musicale a émergé il y a trois ans de la fusion de plusieurs ensembles existants, dont la Lyre Bastiaise et l’Orchestre Aria d’Ajaccio. Aujourd’hui, elle rassemble des musiciens de toute l’île de Corse : la Plaine orientale, le Cortenais, Balagne et Extrême-Sud.

Composée d’une cinquantaine de musiciens amateurs et bénévoles, âgés de 10 à 87 ans, Corsica Armonia propose un répertoire éclectique, accessible à tous. De la musique classique aux musiques de film, en passant par la variété et les morceaux festifs dits de « musique de rue », l’ensemble séduit un large public, toutes générations confondues.

L’orchestre s’est déjà produit dans le cadre de nombreux événements à vocation culturelle, sociale ou caritative, comme le festival Arte e Mare ou le Festival du Film italien.

Comme le souligne joliment, le président de l’association, « Corsica Armonia, c’est un brassage intergénérationnel et social, porté par un langage commun universel : la musique. »

Un bel hommage à la fête de la musique et à la richesse du vivre-ensemble en Corse.