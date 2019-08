Bastia : Le Pétanque Tour lance A Bucciata Bastiaccia

Le but de cette opération est de promouvoir la pétanque et le jeu provençal à tous les publics. Dans un espace dédié, des champions du monde en l’occurrence à Bastia, Anna Maillard, Bruno Le Boursicaud et Damien Hureau affrontent dans des défis le public.

Des ateliers sont aussi organisés pour les jeunes afin de leur donner goût à ce sport.

Après l’ouverture ce mercredi, A Bucciata se poursuit ce jeudi avec le traditionnel concours des familles…

CNI a arpenté les terrains du Pétanque Tour en compagnie de Gérard Chevalier, vice-président de la Fédération Française et Philippe Chesneau Conseiller Technique Fédéral.