Bastia : Le Centre Social François Marchetti a fêté ses 40 ans

Le Centre Social Communal François Marchetti a célébré avec enthousiasme ses 40 ans lors d'une après-midi de fête conviviale et intergénérationnelle. Cet événement spécial a été l'occasion de souligner le rôle essentiel du centre dans la lutte contre la précarité et les inégalités sociales dans les quartiers sud de Bastia. « Ce centre est un outil indispensable contre la précarité et les inégalités sociales dans ces quartiers sud » explique Françoise Filippi, vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale, dont dépend le Centre social. « La politique sociale est au cœur de nos préoccupations, de nos actions. Ce centre permet de faciliter les démarches sociales, l’accès à la culture et au sport, recrée des liens à travers de multiples activités pour tous les âges, favorise la mixité sociale, soutient et relaye les actions des associations qu’il abrite».



Les actions proposées par le Centre Social s’organisent ainsi autour de trois types de population : Les mineurs au travers de divers ateliers sportifs, culturels, numériques, ludiques, festifs, créatifs, éducatifs…les jeunes, en leur proposant un accueil hors temps formel, en s’adaptant à leurs besoins et à leurs modes de vie. « Il s’agit également de favoriser l’expression et leur volonté des activités qui émanent des jeunes eux-mêmes » précise encore F. Filippi. Enfin, le centre se tourne bien sûr vers les adultes et les séniors à travers des activités sport et bien-être : gym douce, gym équilibre, tai chi, yoga, aqua gym et des activités culturelles : peintures, visites de musées, découverte des quartiers…



Le rôle important de la CAF

A l’origine, c’est la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Corse qui a créé ce Centre Social grâce au dynamisme d’un de ses cadres, François Marchetti, directeur de la Caisse d’Allocation de la Haute-Corse, aujourd’hui décédé. « Dès 1977, mon mari a tout mis en œuvre pour construire ce centre, monter ses structures » souligne son épouse, présente hier à cette fête aux côtés des élus et responsables bastiais. « Son but était de recréer des liens entre les gens, répondre aux besoins de ces familles des quartiers sud, des jeunes. Ce fut une tâche difficile mais il a su s’entourer de personnes dévouées et cela lui a permis de franchir toutes les étapes pour mener à bien son projet et en octobre 1983, le centre était inauguré ».



Ce centre sera géré et porté à bout de bras par la CAF de la Haute-Corse durant 38 ans avant que celui-ci soit vendu à la municipalité de Bastia en 2021. « Ce n’est pas la vocation d’une CAF d’exploiter et de gérer un centre social mais d’aider dans son fonctionnement » souligne Jacques-Yves Bonavita, président de la CAF de la Haute-Corse. «C’était en fait une anomalie de la diriger avec nos employés. Je pense d’ailleurs que nous avons été une des dernières caisses à céder un centre à la mairie de la commune concernée. C’était donc logique que la mairie de Bastia reprenne le centre. Mais si après 38 ans la CAF a vendu ce centre à la municipalité bastiaise elle ne s’en est pas pourtant désengagée, loin s’en faut. A titre d’exemple, pour l’année 2022, elle a investi 208 798 euros. Pour moitié pour son fonctionnement et l’autre en aide aux actions et activités. Notre rôle aujourd’hui est bien de financer, accompagner ce type de centre qui met en place des services qui regroupent la majorité des dispositifs dont on s’occupe ».





Une après-midi de fête conviviale intergénérationnelle

Tout au long de cette après-midi de vendredi la fête a battu son plein à travers démonstrations d’activités sportives et culturelles proposées tout au long de l’année au sein du Centre Social : danse, karaté, Gym… mais aussi des expositions de photos, de peintures réalisées par des handicapées, un atelier vannerie, de couture… Après les discours, un apéritif dînatoire et musical a conclu de belle manière les festivités avec des acteurs culturels qui ont jalonné la vie du Centre : Feli, José Ersa, Antoine Marielli…