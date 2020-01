Bastia : La vedette des douanes bloquée par les grévistes

«Tout le personnel, soit les 15 membres de l’équipage de la vedette, est en grève car cette réforme de la retraite va être particulièrement pénalisante pour nous» explique Arnaud Collot, commandant en second du « Libecciu », la vedette DF25 des douanes, délégué CGT. «En effet les agents de la surveillance des douanes, agents en arme, actifs, responsables du contrôle des personnes, marchandises et moyens de transport aux frontières ne sont pas repris comme actifs dans ce projet. Depuis le 5 décembre, à tour de rôle, nous bloquons donc la vedette dans le port. Nous n’effectuons donc plus toutes les missions douanières comme la surveillance des frontières, des côtes corses ou les contrôles des bateaux. Par contre nous restons opérationnels 24h/24h en cas de sauvetage en mer ou de lutte contre la pollution et cela de notre propre chef, nous ne sommes en aucun cas réquisitionnés. Nous l’avons décidé entre-nous car cette vedette constitue le seul bâtiment hauturier de la Haute-Corse. Par rapport aux retraites nous avions jusqu’ici des bonus de 1 an tous les 5 ans à partir de 17 ans d’ancienneté. Or aujourd’hui le gouvernement les a reculés à 27 ans ! Nous constatons donc un véritable mépris pour notre profession».

Les douaniers s’inquiètent aussi des suppressions d’emplois : «Nous sommes actuellement 600 dans toute la France avec 33 bateaux. Pas suffisant pour les faire fonctionner. A Bastia nous devrions être 18. Notre point d’indice est gelé depuis longtemps, on transfert des compétences, on ferme des services comme pas exemple la recette des douanes à Bastia pour la reverser au ministère des finances sans que celui-ci hérite de personnel supplémentaire d’ailleurs. Aujourd’hui on peut être très inquiet pour l’avenir des douanes en Corse et c’est pour ça qu’on se mobilise» conclut A.Collot