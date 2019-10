Bastia : La rectrice à la rencontre de Canopé

Philippe Jammes le Mercredi 2 Octobre 2019 à 16:54

En déplacement du coté de Bastia, la rectrice de l’Académie Julie Benetti, est allée à la rencontre de Canopé Corse dans ses locaux de Montosero. Vincent Andriuzzi, responsable de Canopé Bastia lui à présenté et fait découvrir l'offre de service de l’atelier qui propose aujourd’hui une grande variété de ressources et de services à destination de la communauté éducative et du grand public : édition papier, applications numériques … en français et en corse. Il intervient également dans les domaines de la pédagogie, du numérique éducatif, de l’éducation à la citoyenneté, des arts, de la culture et du patrimoine, de la documentation.



Lors de sa visite en Haute-Corse, la rectrice a aussi pu découvrir la dernière publication numérique de l’atelier Corse consacrée à la découverte du musée de Bastia.

