Bastia : La ministre de la Culture et l’ambassadeur d’Egypte en France, aux RMM

La délégation était composée de son Excellence Enas Mostafa Abdeldayem, ministre de la Culture de la République Arabe d’Egypte, son Excellence Ehab Ahmed Badawy, ambassadeur de la République Arabe d’Egypte à Paris, son épouse Omneya Mahdy Elbendary et Nivine Khaled, conseillère culturelle à l’ambassade de la République d’Egypte à Paris.





La ministre Enas Mostafa Abdeldayem, flutiste de renommée internationale, avait d’ailleurs participé en tant qu’artiste à ces RMM il y a une dizaine d’années. Représentant le pays des Pharaons à ces Rencontres Musicales de Méditerranée, le Brass Sound Band. Cette formation a été créée en mai 2016 et a débuté en participant à de nombreux concerts et festivals. Il s’agit d’une fanfare, qui offre une variété de genres musicaux comme le jazz, le blues, la musique latino, les chansons occidentales, le répertoire arabe d’Egypte ou encore les traditionnels chants festifs espagnols. Le groupe a participé à de nombreux concerts à l’Opera House d’Egypte, en ouvrant plusieurs festivals comme la Biennale des Beaux-arts ou le Festival du Théâtre arabe. Il a également pris part aux cérémonies d’ouverture et de clôture de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est déroulée en Egypte en 2019, ainsi qu’au Festival International Castle Music et à la 28ème session du Festival de Chant en août 2019.



A ce jour, le groupe a donné plus de 600 concerts. Il compte 13 musiciens qui utilisent des instruments à vent, dont le rythme se transforme pour mêler les caractéristiques de la musique traditionnelle aux goûts de la jeunesse d’aujourd’hui.

CNI a recueilli les impressions des membres de cette délégation égyptienne