Bastia : La grande rentrée de l’association « 2020 » c'est ce dimanche

Créée par Ghislaine Ferri à l’automne 2019, l’association bastiaise «2020 » a pour objectif de faire voyager le public à travers des soirées festives, mais pas que ! « On se veut aussi une association d’entraide, intergénérationnelle, génératrice de lien social » explique la dynamique présidente. Après quelques belles animations sur le thème des années 20, du nouvel an chinois et du Carnaval de Venise, le COVID était venu couper l’élan de l’association.Durant cette pandémie, elle s’était toutefois mise au service de la santé en confectionnant des masques en liaison avec la mairie de Bastia, la CdC et l’Education Nationale, plus particulièrement le lycée de Montesoro où était installé un atelier de couture riche de 20 machines à coudre. L’association s’était aussi impliquée dans la confection de colis alimentaires pour les plus nécessiteux. « Aujourd’hui, avec le recul de la pandémie on a pu mettre en place plusieurs projets » déclare tout sourire G. Ferri.Coup d’envoi ce dimanche 18 septembre de 8h à 13h, place du marché à Bastia avec la vente de douceurs, gâteaux et pâtisseries maison. «Cette vente qui sera aussi doublée le dimanche 25 septembre sur la place St Nicolas nous permettra de collecter des fonds pour nos futures actions »Parmi celles-ci, un Vide-dressing, le samedi 8 octobre sur le quai des Martyrs. « Pas question de faire concurrence aux puces du dimanche » précise bien Ghislaine Ferri, « ne seront autorisés à la vente que vêtements, bijoux, accessoires, lunettes, chaussures, maroquinerie. Ni jouets, ni bibelots. Et un vide-dressing interdit aux professionnels. Cette action permettra aux gens de trouver des articles à bon marché et aussi aura une dimension écologique en recyclant les vêtements». Pour participer à cette opération, les inscriptions sont prises jusqu’au 22 septembre auprès de l’association l’association 2020*.Enfin, le samedi 5 novembre, à la salle polyvalente de Lupino, une soirée à thème permettra de voyager dans les Amériques. Si le thème est encore secret, au programme : Spectacle de danse et DJ dans une ambiance et une déco « vintage », petite restauration vintage aussi pour ceux qui le souhaiteront (réservation conseillée*), vente de pins’ et autres objets d’époque.Si pour l’heure Ghislaine demeure encore un peu secrète également sur la fin d’année, parions que « 2020 » saura aussi fêter Noël comme il se doit ! *association2020corsica@gmail.com – Tel : 06.51.32.93.26