Bastia : « La Divine Volonté » expliquée par le Père Duten

«Ma découverte avec la Divine Volonté s’est faite durant le confinement » explique Marie-Jeanne Villa. «Lorsqu’on est privé d’Eucharistie comme c’était le cas, on cherche des solutions de substitutions sur le web et j’ai découvert le site du Père Duten. J’ai été interpellée par ses homélies qui établissaient le rapport entre les lectures de l’église et Luisa Piccarreta. Ça m’a incité à commander ses livres. Luisa Piccarreta fut une personne très controversée pendant des années avant d’être reconnue. Le Père Duten l’a d’ailleurs rejetée durant 5 ans avant d’en devenir un apôtre. Luisa Piccarreta est aujourd’hui en procès de béatification. Pour Luisa, citant Jésus : la Divine volonté est le rappel à l’humanité, rappel des créatures à l’ordre, au rang et à la finalité pour laquelle elles ont été créées par Dieu»





Le Père Duten

Parcours atypique que celui du Père Dominique Duten. Alors qu’il sombrait dans la drogue dans une vie sans Dieu ni avenir, une rencontre fulgurante et inattendue avec Jésus en 1983, le libère de cette addiction, de cette descente aux...enfers. Dominique Duten rentre alors chez les pères Carmes puis effectue son sacerdoce au sein de la communauté des Béatitudes. Envoyé de longues années au Pérou, puis au Mexique, il découvre la nécessité d’une nouvelle évangélisation. C’est au Mexique qu’il entend parler de Luisa Piccarreta, mais il ne lui prête alors pas une réelle attention. C’est à son retour en France, devant la grotte de Lourdes où il était aumônier au Carmel, que son père spirituel lui parle à nouveau de Luisa Piccarreta. Le Père Dominique comprend alors que c’était Jésus qui le lui demandait. Depuis ce temps, le père est reconnu pour ses homélies flamboyantes et ses enseignements sublimes sur les vérités qui concernent la Divine Volonté prônée par Luisa Piccaretta. Après 15 ans comme responsable de fondations, basé aujourd’hui à Bordeaux son ministère est d’annoncer la Parole de Dieu.







Autre parcours qui sort de l’ordinaire, celui de Luisa Piccarreta. Née à Corato (Bari, Italie) le 23 avril 1865, où elle y mourra en odeur de sainteté le 4 mars 1947, elle fut une privilégiée à qui Jésus viendra, tous les jours pendant une grande partie de sa vie, enseigner les plus sublimes mystères concernant Dieu et sa Divine Volonté, enseignements qu’elle mettra soigneusement par écrit. Ces écrits, rédigés par obéissance à son archevêque et aux prêtres qu’on lui assigna comme confesseurs, forment une œuvre en 36 volumes portant sur une période de 40 ans. Alors que la volonté humaine est toute misérable, la Volonté Divine est toute spirituelle et tout amour. Elle est la vie pure et parfaite de la Très Sainte Trinité, son principe vital. Elle est partout, inclut tout et produit tout de Dieu. Elle anime ses attributs, ses perfections, ses bienfaits. Elle a le pouvoir de rendre infini tout ce qui pénètre en elle. « Après plusieurs années de résistances, ma vie a été complètement transformée par la rencontre avec la Divine Volonté » explique le Père D. Duten. « Le ciel est offert et la nouvelle et divine sainteté vient au secours d’une humanité qui courant toujours vers le mal et la perdition, se trouvera bientôt de plus en plus consternée et envahie par l’Amour incommensurable et infini de Dieu ».





10 et 11 décembre en l’église St Joseph à Bastia

« Ce sera la 1ère fois que le Père Dominique Duten viendra en Corse et il en est ravi, lui qui parcourt le monde entier » souligne MJ Villa. Ces deux journées débuteront par une messe à 9h puis se succéderont conférences, débats, échanges jusqu’en fin d’après-midi (16h) avec un pique-nique sur la place à midi. L’entrée est libre.



*Entrée gratuite : Participation libre.