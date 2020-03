Bastia : La CGT dénonce un harcèlement à l’EHPAD Pierre-Bocognano

« Les salariés de cet Ehpad situé quartier Annonciade à Bastia subissent un harcèlement continu de la part de la direction » continue la CGT.

«Les situations de souffrance et de maltraitance se multiplient dans cet Ehpad Bastiais. A ce jour près d’un quart du personnel est en arrêt maladie. 30 salariés ont du quitter l’établissement ces dernières années victimes du comportement brutal de sa directrice. C’est l’ensemble du personnel qui subit cette forme violente de management. Malgré les nombreux signalements opérés auprès des pouvoirs publics, la situation s’empire ces derniers mois précipitant de nombreux personnels dans des situations de détresse extrême. Plusieurs salariés sont suivis médicalement pour pouvoir supporter cette violence patronale qui pourrait les conduire à l’irréparable dans la situation de détresse où ils se trouvent. La gestion du personnel s’exerce uniquement par la peur et le stress ».





Le syndicat souligne aussi que « 2 jeunes infirmières, épuisées des violences subies, ce sont mises en maladies». Le syndicat qui dénonce, encore, la mise à pied d’une secrétaire administrative le 3 mars dernier « sans justification, en vue d’un futur licenciement ».

Et le syndicat de citer d’autres exemples. « De l’agent d’entretien à l’infirmière en passant par l’assistante de Direction ou les médecins coordonnateurs… Cette situation a des répercussions sur la vie des résidents et la viabilité de la structure. De nombreux lits de l’Ehpad ne sont pas occupés à cause de cette gestion brutale. Il est plus que temps que les pouvoirs publics ainsi que le CA de l’établissement prennent leur responsabilité et mettent fin sans délai à la fonction de la directrice » conclut la CGT dans son communiqué (voir ci-joint).