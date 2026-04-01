Bastia - La CAB inaugure deux nouveaux bus 100 % électriques

Pour la CAB, les navettes représentent à la fois un gain environnemental, avec « 400 tonnes de CO2 économisées sur la période des huit ans d'exploitation de ces navettes », mais également un gain économique. « Au vu des coûts du carburant, c’était un gain qui était estimé à environ 130 000 euros par navette sur les huit ans. Mais on va l’amortir beaucoup plus vite que prévu, puisque les 130 000 euros sont calculés sur la base d'un litre de gasoil à 1,60 €. Aujourd'hui, on est largement plus haut », précise Louis Pozzo di Borgo.





L’initiative s’inscrit dans le cadre du contrat de DSP Transports attribué à la Société des Autobus Bastiais, qui prévoit un plan de renouvellement et de verdissement de la flotte de véhicules, mais aussi dans la volonté de la CAB de « développer des solutions de transport innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées aux besoins des usagers du centre-ville ». « C'est vrai que nous avons une flotte qui a été pas mal renouvelée, mais nous savons pour autant que nous avons un business plan avec l'achat d’un à deux bus tous les deux ans, et nous nous questionnons sur l'électrique », souligne le président. « Et je pense que dans un avenir proche, nous allons nous pencher sur la possibilité d'en acquérir d'autres, peut-être d'une autre dimension, un petit peu plus grande. »



Si la CAB souhaite acquérir de nouveaux véhicules électriques, Louis Pozzo di Borgo alerte néanmoins sur les financements. « Il y a un paradoxe au niveau du mode de financement, on nous demande au niveau de l'État d'aller vers des énergies propres et de verdir les flottes, mais il n'y a aucun euro de financement de l'État aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de dispositif dédié. En revanche, si nous avions pris des bus au gasoil, nous aurions été subventionnés jusqu'à 30 ou 40 %. » D’un montant total de 611 868 € hors taxes, les navettes ont été financées par la CAB (359 638 €), la société Savenergy (128 000 €) et la ville (124 230 €). « Bien entendu, il faudrait que nous ayons des financements en bout de chaîne, parce que le coût d'un bus aujourd'hui est trop important pour le porter en autofinancement. Nous attendons des réponses rapides, mais c'est vrai que nous allons quand même nous orienter vers un verdissement assez important de notre flotte. »

