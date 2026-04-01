Bastia - La CAB inaugure deux nouveaux bus 100 % électriques

(Photos Gérard Baldocchi)
C’est une première au sein de la flotte de la Communauté d’Agglomération de Bastia. Ce lundi matin, son président Louis Pozzo di Borgo a inauguré, sur le Vieux-Port de Bastia, deux nouvelles navettes 100 % électriques, qui viennent rejoindre un parc actuellement composé de 35 véhicules dont 4 hybrides. Un projet lancé il y a plusieurs mois dans le but de « faire passer des bus propres » dans cette zone du centre-ville de Bastia, désormais entièrement piétonnisée. « C’est avant tout un service de proximité », explique le président de la CAB. « Avec la disparition du parking du Vieux-Port, cette ligne 3 va permettre aux usagers du Vieux-Port de se garer au parking de la gare et de venir directement en bus. »
Les navettes, d’une longueur de 6 mètres chacune, pourront accueillir jusqu’à 21 passagers, soit « 10 assis et 11 debout », dont « un fauteuil roulant grâce à une rampe électrique adaptée pour les PMR ». Du côté du parcours, les bus desserviront le Vieux-Port, la Gare, les Capucins, la rue César Campinchi et Toga, avec un départ toutes les demi-heures. Dotés d’un « moteur BMW et d’un châssis français », les bus ont « un peu plus de 200 kilomètres d'autonomie ». « Nous avons aussi équipé nos sites de bornes de recharge ultra rapide, ce qui permettra de recharger le bus en une heure et demie », détaille Louis Pozzo di Borgo.
Une volonté de « verdir la flotte » de la CAB
Pour la CAB, les navettes représentent à la fois un gain environnemental, avec « 400 tonnes de CO2 économisées sur la période des huit ans d'exploitation de ces navettes », mais également un gain économique. « Au vu des coûts du carburant, c’était un gain qui était estimé à environ 130 000 euros par navette sur les huit ans. Mais on va l’amortir beaucoup plus vite que prévu, puisque les 130 000 euros sont calculés sur la base d'un litre de gasoil à 1,60 €. Aujourd'hui, on est largement plus haut », précise Louis Pozzo di Borgo.
L’initiative s’inscrit dans le cadre du contrat de DSP Transports attribué à la Société des Autobus Bastiais, qui prévoit un plan de renouvellement et de verdissement de la flotte de véhicules, mais aussi dans la volonté de la CAB de « développer des solutions de transport innovantes, respectueuses de l’environnement et adaptées aux besoins des usagers du centre-ville ». « C'est vrai que nous avons une flotte qui a été pas mal renouvelée, mais nous savons pour autant que nous avons un business plan avec l'achat d’un à deux bus tous les deux ans, et nous nous questionnons sur l'électrique », souligne le président. « Et je pense que dans un avenir proche, nous allons nous pencher sur la possibilité d'en acquérir d'autres, peut-être d'une autre dimension, un petit peu plus grande. »
Si la CAB souhaite acquérir de nouveaux véhicules électriques, Louis Pozzo di Borgo alerte néanmoins sur les financements. « Il y a un paradoxe au niveau du mode de financement, on nous demande au niveau de l'État d'aller vers des énergies propres et de verdir les flottes, mais il n'y a aucun euro de financement de l'État aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de dispositif dédié. En revanche, si nous avions pris des bus au gasoil, nous aurions été subventionnés jusqu'à 30 ou 40 %. » D’un montant total de 611 868 € hors taxes, les navettes ont été financées par la CAB (359 638 €), la société Savenergy (128 000 €) et la ville (124 230 €). « Bien entendu, il faudrait que nous ayons des financements en bout de chaîne, parce que le coût d'un bus aujourd'hui est trop important pour le porter en autofinancement. Nous attendons des réponses rapides, mais c'est vrai que nous allons quand même nous orienter vers un verdissement assez important de notre flotte. »
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