Bastia : L'ensemble vocal "Corse Joie" fait sa rentrée en musique

Fondée en 1981, à l'occasion de la réouverture du Théâtre de Bastia, la chorale Corse Joie est depuis devenue un acteur incontournable de la vie culturelle de la ville et au-delà. Associée à de nombreuses manifestations lyriques, cette chorale a constamment enrichi son répertoire. Du chant sacré au chant profane, elle explore les horizons musicaux du monde à travers des pièces classiques et contemporaines, sans oublier le chant corse qui lui est si cher. Cette quête incessante d'excellence a permis à cet ensemble emblématique de participer à des rencontres musicales inoubliables, notamment sous la direction du chef d'orchestre Robert Girolami.



Après une période de sommeil imposée par la crise sanitaire de la COVID-19, la chorale reprend ses activités avec une détermination redoublée pour revenir en force sur la scène musicale. Au programme, des échanges entre chorales, des animations culturelles, des concerts, mais également des performances lors d'offices religieux et des actions caritatives. Cette nouvelle saison s'annonce riche en émotions, tant pour le public que pour les choristes, et promet de raviver la joie au son de la musique.





Un voyage musical à travers les époques

"La chorale Corse Joie, qui célèbre cette année son 42e anniversaire, reprend ses activités à partir du 19 septembre. Sous la direction de Pascale Pasqualini, notre talentueuse cheffe de chœur, nous accueillons chaleureusement les choristes amateurs, qu'ils aiment chanter avec ou sans connaissance du solfège. Rejoignez-nous dans ce passionnant voyage musical à travers le temps." détaille ​Hélène Politi, présidente de l'ensemble. Les répétitions se déroulent tous les mardis à 20 heures à la Maison des Associations, située rue du Docteur Morucci. "Nous proposons un répertoire varié, puisant dans les chants d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. De la musique de la Renaissance à nos jours, en passant par des chants sacrés, profanes et traditionnels du monde entier." ajoute-elle.



Les inscriptions sont ouvertes à tous, des chanteurs en herbe âgés de 7 à 117 ans.