Bastia : L'association "Aides et actions solidaires" illumine les fêtes des plus démunis

La précarité n’est pas un vain mot à Bastia où le jour de Noël et le 1de l’an une centaine de personnes en difficulté sont venues s‘approvisionner au local de l’association «Aides et actions solidaires » situé avenue de la Libération à Bastia. « Avant et pendant les fêtes nous avons récolté beaucoup de dons en nature pour pouvoir distribuer des colis alimentaires aux gens dans le besoin » explique Soumia Chakroune, fondatrice de l’association qui peut compter sur le soutien régulier des Leclerc Montesoro, Casino Drive Furiani ou Paul à Biguglia.«Nos bénévoles ont été formidables car ils sont venus au local le jour de Noël et du 1de l’an pour la distribution. Aucune autre association n’était ouverte ces jours-là. On a constaté une forte augmentation de demandes. La mairie de Bastia et de nombreuses assistantes sociales de collectivités nous ont sollicités en cette période difficile. Nous sommes ravis d’avoir fait des heureux et d’avoir pu apporter un peu de joie et de réconfort aux personnes nécessiteuses et dans le besoin».Cette association multiplie les actions de solidarité en Corse mais aussi hors des frontières. En septembre dernier, elle s’est ainsi mobilisée en faveur des personnes démunies après le terrible séisme de Marrakech. Une dizaine d’expédition par transporteurs ont pu se faire entre la Corse et le Maroc. « Cela démontre la haute humanité et l’immense solidarité de la Corse avec les personnes en détresse d’où qu’elles soient » commente Soumia Chakroune qui souvent porte des repas chauds dans des foyers d’aides. L’association participe également aux grandes manifestations caritatives comme le téléthon. Un peu d’humanité dans ce monde de brutes. Ça méritait bien d’être signalé et mis en exergue non ?