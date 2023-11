Bastia : L’artiste Martine Frizza expose "Des femmes et des tours" à l’Appuntu

Martine Frizza est originaire de Mazzola en Haute-Corse et c’est donc dans le maquis, la nature, au milieu des montagnes qu’elle a grandi. Dans ses veines coule le sang de son père, un artiste, ébéniste, sculpteur de bois. Ses études, sa profession d’infirmière libérale l’éloigneront plusieurs années de ses sources. Victime d’un grave accident, contrainte à l’immobilité, elle rentre en Corse au début des années 80. Elle replonge alors dans l’art, le dessin, les pastels. A la fin de cette décennie-là, elle découvre une méthode de peinture : la méthode Martenot.

Tout va ensuite très vite pour cette femme douée, aux pinceaux au bout des doigts. Au début des années 90 elle est ainsi invitée à exposer au Grand Palais à Paris en tant qu’artiste indépendante. Ses toiles seront ensuite accrochées au Salon des Beaux-Arts à Montparnasse.



Un nouvel accident la contraint à mettre un terme à sa carrière d’infirmière. Depuis la peinture est devenue son unique univers. Un univers, inspiré des œuvres de Michel-Ange, Delacroix, Léonard de Vinci, Rembrandt, Caravage, Vermeer ou Courbet, qui s’offrira au public de nombreuses villes, au Carrousel du Louvre, aux Pays-Bas…



Une partie de son univers, superbement mis en valeur à l’Appuntu*. « Le thème de cette exposition est Les femmes et des tours, les tours génoises qui sont très spécifiques à la Corse. Il y en aurait 83, j’en ai peint sur lauzes une dizaine. J’y présente aussi les femmes car j’aime la peau, les corps. Je fais venir des modèles mais parfois je les transforme un peu. En Corse, on rencontre le problème de la pudeur, certains modèles hésitent à se mettre nue ». Elsa, Caroline et Martine elle-même apparaissent cependant dans toute la beauté de leur corps. Côté technique, Martine Frizza a adopté celle dite hollandaise. « Je travaille d’abord à l’acrylique et ensuite je fais des couches. C’est une technique assez exigeante parce qu’on ne peut pas revenir en arrière ». En admirant ces tours et ces femmes, on ne peut aussi que s’émerveiller des couleurs. « J’aime beaucoup les couleurs. Je les travaille ». Une exposition qui vaut vraiment le… détour.



L’Appuntu – 4 rue des Mulets – Bastia. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Entrée libre. (Jusqu’au 30 novembre)