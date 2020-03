Bastia : Grève à la cuisine centrale

« Malgré nos alertes depuis de nombreuses années, la ville de Bastia n’a apporté aucune solution convaincante pour régler le problème de souffrance des agents au travail » soulignait sur place Christophe Bertin, secrétaire général FO Haute-Corse. «Les agents doivent produire et distribuer 1750 repas par jour avec une infrastructure technique qui n’est ni adaptée ni entretenue » poursuit C.Bertin.



« Ces mauvaises conditions de travail engendrent de nombreux accidents de travail et une démotivation grandissante du personnel. Il faut savoir que c’est un métier dur, qui réclame du rendement tout au long de l’année avec des contraintes sanitaires énormes et cela engendre du stress chez les agents. Les agents réclament la reconnaissance de pénibilité de leur travail, plus de congés, des réductions de temps de travail. Aujourd’hui nous attendons une véritable réunion avec les responsables de la mairie, qu’ils soient à l’écoute des agents pour trouver une solution».







Les agents de la Cuisine Centrale et de restauration avec Force-Ouvrière revendiquent :

- La reconnaissance de la pénibilité de leur travail, déjà attribuée à certains services de la Ville,

- L’engagement rapide de travaux pour le réaménagement des locaux,

- L’investissement rapide dans du matériel conforme et adapté.

Si aujourd’hui la production effectuée vendredi sera bien distribuée dans les établissements scolaires, aucune autre ne sera entamée et donc la restauration devrait manquer à partir de demain mardi.