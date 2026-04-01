Bastia, Furiani, Lisula - « Santé & Santé mentale des femmes », thème de la 5ème édition de Cine Donne.

(Photos Gérard Baldocchi)
Ce « festival » du cinéma féminin a vite pris ses marques. Objectif de la CAB : Mettre à l’honneur les femmes, à l’évolution de leurs droits, à leur représentation et à leur travail qui participent à leur émancipation et à la prise de conscience des discriminations et des modes de fonctionnement patriarcaux toujours ancrés dans notre société. Preuve que la manifestation est reconnue, tant par le public que par les professionnels de tous horizons, voici la version 2026.
« Ce n’est pas une énième édition » souligne Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la CAB, en charge de la cohésion sociale, de la citoyenneté et de la politique de la ville. « On ouvre un espace pour voir et comprendre, donner la parole aux invisibles, ces femmes confrontées à des situations de vulnérabilité. Qu’il s’agisse de santé, de santé mentale ou de handicap, ces fragilités ne sont jamais neutres». Un thème qui sera décliné à travers films, documentaires, rencontres, tables rondes. « Comme les années précédentes la programmation est à la fois ambitieuse et accessible, capable de toucher tous les publics et de favoriser une véritable prise de conscience. Cine donne est un espace de réflexion, mais aussi un espace d’engagement, un lieu où l’on donne à voir, à entendre, à comprendre. Cine donne c’est aussi un engagement concret avec le programme européen Femmes libres ».
Manifestation populaire tout public
Une manifestation qui s’ouvre largement aussi aux scolaires puisque plus d’un millier d’entre eux y participeront. «Cine donne se veut une boussole pour les jeunes » commente E.de Gentili. « Avec les jeunes les échanges sont importants, pour former, libérer la parole, mettre à plat les tabous. D’ailleurs un gros travail est fait en amont de la manifestation avec des intervenants spécialisés ».
Au cœur de cette 5e édition, l’idée du soin avec une programmation qui cible les questions de santé et de santé mentale des femmes. Une édition qui s’étire sur 4 jours à Bastia (Alb’Oru), du 4 au 7 mai, puis qui s’échappe le 11 au cinéma U Paradisu à Furiani et le 12 à L’Ile Rousse au Fogata. « Notre manifestation a vocation à être régionalisée » souligne Emmanuelle de Gentili.
Nouvel élu à la CAB, Laurent Papazian, vice-président en charge de la politique locale de santé avoue s’engager pleinement dans ces actions : « Cette initiative autour de la santé des femmes et de ses spécificités est essentielle. Elle est au cœur de Cine donne mais aussi du contrat intercommunal de santé porté par notre institution ». Lui aussi insiste sur le message à faire passer aux jeunes : «C’est en effet l’occasion de sensibiliser les plus jeunes, filles et garçons, à des sujets importants comme l’égalité entre femmes et hommes au sein de la société ou la spécificité de la santé des femmes ».
Les invités, 4 grands témoins
Saveria Rojek Journaliste politique et présentatrice télé, autrice de plusieurs essais, dont « Impitoyable » (2020) et « Résurrection » (2022) pour lequel elle a suivi Emmanuel Macron pendant plusieurs mois. Elle a également réalisé plusieurs documentaires, comme « Au pouvoir et enceinte : le tabou » (2025), consacré aux difficultés des femmes en politique face à la maternité. Elle présente actuellement Les Grands Entretiens sur France 3 Via Stella.
Matthias Savignac : Président de MGEN depuis 2021, membre du bureau de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et président du Conseil de Surveillance de la Fondation de l’Avenir. Très engagé sur les questions d’éducation et de santé, il a présidé le Réseau Education et Solidarité pendant 10 ans. Il est l’auteur de « Patron autrement » (Stock, 2025) et de « Votre santé a un sexe » (Ed. de l’Aube, 2025) coécrit avec Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa : Présidente d’ « ACTIVES » qui porte l’initiative Next Women 40 pour féminiser la direction des grandes entreprises du CAC40. Associée au sein du cabinet de conseil Tilder qui conseille les dirigeants dans leurs stratégies et conseillère de Paris. Elle a été ministre pendant plus de six ans notamment de l’égalité femmes hommes. Dans ce cadre, elle a porté l’allongement du congé paternité ou la facilitation de la contraception, la loi contre le harcèlement de rue ou l’allongement des délais de prescription. Elle a publié de nombreux livres sur le sujet dont « Nos si petites ambitions », « La Machosphère » ou « Votre santé a un sexe » co-écrit avec Matthias Savignac.
Mélissa Theuriau : Journaliste, animatrice et productrice. Elle se consacre aujourd’hui surtout à la production de documentaires sociétaux, et est également engagée au sein de différentes associations soutenant l’éducation des jeunes filles. Elle a notamment produit les documentaires « Itinéraire d’un enfant placé » (Etoile de la SCAM), « Incassable », « Bouche cousue » (Prix Enfance Majuscule), « Le Temps des femmes » et « Le dilemme d’Hippocrate » (sélectionné au Fipadoc et au Festival de Luchon).
Les films
(Tarif unique : 5€ la séance)
« Les rêveurs » d’Isabelle Carré
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.
« Vice-Versa 2 » de Kelsey Mann
Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. D’autant qu’il semble qu’elle ne soit pas seule...
« Au pouvoir et enceinte » de Saveria Rojek
La maternité reste un tabou en politique, un milieu conservateur et misogyne. Certaines nous racontent les mauvaises blagues, les angoisses permanentes, la douleur des fausses couches ou encore la peur d’être écartées, qui pousse, par exemple, la ministre Aurore Bergé à cacher sa grossesse plusieurs mois… Pour la première fois, Marlène Schiappa, Aurore Bergé, Olivia Grégoire, Sarah El Hairy, Mathilde Hignet et d’autres femmes politiques ont accepté d’ouvrir leur intimité pour parler d’un des combats les plus durs de leur vie de femme : devenir maman.
« Qui brille au combat » de Joséphine Japy
« Qui Brille au Combat » est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine…
« Le temps des femmes » de Karine Dusfour
Le temps des femmes est-il venu ? Leur vie au quotidien a-t-elle vraiment changé depuis les soixante dernières années ? Accompagnée de femmes anonymes ou célèbres, Agnès Jaoui raconte cette nouvelle temporalité de l’intime et d’une récente histoire en marche. De milieux et d’âges très différents, elles se livrent ici avec toute l’énergie vitale, la force et l’humour qui les réunit. De la cour de récré à l’âge de la retraite, le documentaire retrace leurs vécus communs, faits de préjugés et de stéréotypes, mais traversés aussi d’espoir et de fierté. A partir d’archives personnelles inédites ou historiques marquantes jusqu’aux vidéos récentes issues des réseaux sociaux, ce film donne aux femmes le premier rôle et leur permet de redevenir sujet de leur propre histoire. Bienvenue dans le temps des femmes.
Tables rondes
Chaque séance de cinéma sera suivie d’une table ronde en présence d’experts et d’équipes artistiques, abordant les thématiques de l’œuvre diffusée. Ces temps d’échange seront modérés par Caroline Rose Torres, Docteure en anthropologie et diplômée de Sciences Po Paris, autrice, conférencière, formatrice, elle dirige l’entreprise CQFD. Chercheuse associée à l’Université de Corse, son travail vise à démocratiser l’anthropologie.
Spectacle vivant
« Filles du Calvaire » par la Cie du Cygne noir. Danse, théâtre et chant lyrique se mêlent pour évoquer un sujet complexe : les conséquences de la mémoire traumatique.
« Cantid’elle » : Ensemble polyphonique fondé et dirigé par Anaïs Gaggeri dans le cadre du Collectif Citàdell’anima et composé de quinze femmes. Leur répertoire est à la fois ouvert sur le monde et ancré dans la culture insulaire.
« Les rêveurs » d’Isabelle Carré
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.
« Vice-Versa 2 » de Kelsey Mann
Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu : l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût - qui ont longtemps fonctionné avec succès - ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. D’autant qu’il semble qu’elle ne soit pas seule...
« Au pouvoir et enceinte » de Saveria Rojek
La maternité reste un tabou en politique, un milieu conservateur et misogyne. Certaines nous racontent les mauvaises blagues, les angoisses permanentes, la douleur des fausses couches ou encore la peur d’être écartées, qui pousse, par exemple, la ministre Aurore Bergé à cacher sa grossesse plusieurs mois… Pour la première fois, Marlène Schiappa, Aurore Bergé, Olivia Grégoire, Sarah El Hairy, Mathilde Hignet et d’autres femmes politiques ont accepté d’ouvrir leur intimité pour parler d’un des combats les plus durs de leur vie de femme : devenir maman.
« Qui brille au combat » de Joséphine Japy
« Qui Brille au Combat » est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain. La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine…
« Le temps des femmes » de Karine Dusfour
Le temps des femmes est-il venu ? Leur vie au quotidien a-t-elle vraiment changé depuis les soixante dernières années ? Accompagnée de femmes anonymes ou célèbres, Agnès Jaoui raconte cette nouvelle temporalité de l’intime et d’une récente histoire en marche. De milieux et d’âges très différents, elles se livrent ici avec toute l’énergie vitale, la force et l’humour qui les réunit. De la cour de récré à l’âge de la retraite, le documentaire retrace leurs vécus communs, faits de préjugés et de stéréotypes, mais traversés aussi d’espoir et de fierté. A partir d’archives personnelles inédites ou historiques marquantes jusqu’aux vidéos récentes issues des réseaux sociaux, ce film donne aux femmes le premier rôle et leur permet de redevenir sujet de leur propre histoire. Bienvenue dans le temps des femmes.
Tables rondes
Chaque séance de cinéma sera suivie d’une table ronde en présence d’experts et d’équipes artistiques, abordant les thématiques de l’œuvre diffusée. Ces temps d’échange seront modérés par Caroline Rose Torres, Docteure en anthropologie et diplômée de Sciences Po Paris, autrice, conférencière, formatrice, elle dirige l’entreprise CQFD. Chercheuse associée à l’Université de Corse, son travail vise à démocratiser l’anthropologie.
Spectacle vivant
« Filles du Calvaire » par la Cie du Cygne noir. Danse, théâtre et chant lyrique se mêlent pour évoquer un sujet complexe : les conséquences de la mémoire traumatique.
« Cantid’elle » : Ensemble polyphonique fondé et dirigé par Anaïs Gaggeri dans le cadre du Collectif Citàdell’anima et composé de quinze femmes. Leur répertoire est à la fois ouvert sur le monde et ancré dans la culture insulaire.
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