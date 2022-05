Bastia : Entre anciens et nouveaux clichés de la ville, les élèves de Giraud exposent

« À partir d’archives photographiques sur la ville de Bastia, nous avons dirigé un atelier sur le thème de la photographie urbaine entre novembre 2021 et mai 2022 avec une trentaine d’élèves de classe de 6ème , 5ème , 4ème et 3ème F » explique Valérie Rouyer du Centre Méditerranéen de la Photographie. « Les élèves de 4ème F et de 3ème F ont été chargés des recherches iconographiques à partir du fonds corse de la ville de Bastia, d’une part à la bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso-Prelà et d’autre part aux archives départementales de Haute- Corse ».



Ainsi parmi des centaines de photographies en noir et blanc et cartes postales (libres de droit) du XXème siècle, les élèves de Giraud ont présélectionné une quarantaine de clichés de lieux emblématiques de Bastia : Place St-Nicolas, Aldilonda, Vieux Port, gare, place du Marché, place d’Armes, etc. « Les clichés numérisés ont été présentés à l’ensemble de la classe et présélectionnés. Par groupe de niveaux, lors de 4 séances, les élèves ont alors photographié en couleur ces lieux par secteurs, avec un appareil numérique reflex posé sur trépied, en recherchant les mêmes points de vue. Les diptyques ainsi composés d’une photographie d’époque et d’une photographie actuelle ont été choisis lors de séances d’Editing en salle de classe. Ensuite en collaboration avec les enseignantes, ils ont écrit et associé leurs haïkus bilingues français-corse aux diptyques choisis ». Du beau travail à voir les résultats.



Outre Valérie Rouyer, les élèves étaient encadrés par Françoise Marchetti et Catherine Tomes, professeures des écoles spécialisées, Jean-Louis Antona, professeur d’histoire-géographie, Marcel Gambini, professeur de technologie, Christian Gutierrez, directeur de SEGPA et Guy-Marc Nicolaï, principal du collège Giraud.