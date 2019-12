Bastia : Entre 1 000 et 1 500 personnes dans la rue contre la réforme des retraites.

Une belle mobilisation alors que mercredi et jeudi Edouard Philippe, le Premier ministre, rencontrera les syndicats et le patronat.

Des perturbations ont été enregistrées dans de nombreux services publics comme La Poste, les impôts ou encore l’Education nationale.

Selon l’académie de Corse, 44,44 % des enseignants du 1er degré ont débrayé ce mardi 30,79 % des professeurs du 2nd degré et 15,98 % des personnels non-enseignants.

Si la FSU se situe dans le mouvement depuis le début, l’UNSA a été un peu plus timorée bien derrière l’intersyndicale en Corse.

«Pour la sortie de crise nous avons une solution » explique François Giudicelli, secrétaire de l’UNSA Corse, «Nous proposons de retirer la mesure d’âge injuste, confier aux partenaire sociaux la responsabilité de définir une nouvelle trajectoire pour remettre à moyen terme notre système de retraite sur la route de l’équilibre en sollicitant une partie des disponibilités du fonds de réserve et en engageant les cotisations et particulièrement celles des employeurs ».

Outre l’abandon de cette réforme de retraites, en Corse on souhaite, et c’est le cheval de bataille du STC, une augmentation de l’indemnité de trajet…

Tout au long du cortège CNI a recueilli les dernières réactions des syndicats…