Bastia : Des seniors sur la voie de l'emploi grâce au projet "Accompagnement 2.0"

Sur les 6789 personnes inscrites à pôle emploi Bastia, 1 973 sont des seniors (personnes de 50 à 62 ans). Un chiffre important que Pôle emploi Bastia et l'agence Anthea, spécialiste de l'outplacement ;se sont efforcés de réduire grâce au projet de formation "Accompagnement 2.0". I

nitiée en octobre 2018 avec 12 participants, se sont aujourd'hui 36 personnes qui ont pu bénéficier de cette formation.

Alors en quoi consiste-t-elle ?



"Une rencontre de soi-même"

L'âge des séniors est souvent un frein à leur employabilité, c'est pour quoi le programme met un point d'honneur sur les compétences acquises lors de leur carrière.

Giselle Thierry di Gennaro, coach en insertion professionnelle, explique.

"Nous avons travailler avec les bénéficiaires de la prestations sur les compétences qu'ils avaient développés lors de leur parcours professionnel. Beaucoup de seniors ne se rendaient pas compte de ce qu'ils pouvaient faire et avaient perdu confiance en eux. Notre travail a été de les accompagner et leur montrer qu'ils pouvaient évoluer. C'est une véritable rencontre de soi-même. Nous avons également essayé de changer les mentalités des recruteurs réticents à l'idée d'employer des seniors."





Pour les aider dans leurs projets, les bénéficiaires de la prestation ont tous eu un parrain ou une marraine chef d'entreprise en Corse ou en charge des ressources humaines. Un échange bénéfique qui a même mené à quelques embauches au terme des trois mois de formation.



Familiariser les seniors aux nouvelles technologies

De nos jours le recrutement et les offres d'emploi s'effectuent principalement sur internet par des plateformes tel que Communiti ou Linkedin.

Dans ce sens, les bénéficiaires ont pu apprendre à s'en servir en réalisant par exemple des CV vidéos. Giselle Thierry di Gennaro raconte "Le CV vidéo est un exercice assez difficile car le senior doit se voir parler. Je pense toutefois que c'est un exercice très enrichissant."

Les seniors ont également monté un blog Silver jobs dans lequel ils ont rédigé des articles et posté leurs CV à disposition des employeurs.



Un travail qui porte ses fruits

La troisième session de cette formation s'achèvera dans quelques jours et elle rencontre d'ores et déjà "un réel succès" selon Odette Innocenzi, directrice adjointe de Pôle emploi Bastia. En effet, 70% des 36 personnes formées ont retrouvé un travail après la formation. Les types de contrat sont variés : création d'entreprise, CDD et même CDI.



En septembre prochain une nouvelle session s'ouvrira et elle devrait perdurer jusqu'à 2020 et au-delà suivant les moyens accordés par l'Etat et par le Fonds Social Européen.

Dans la même lignée, l'agence Pôle emploi de L'Ile Rousse démarrera le même programme à la rentrée prochaine.